14.06.2019 21:01
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Türkeli'de Yatılı Hafızlık Kız Kur'an Kursu Projesi

Türkeli

Sinop'un Türkeli ilçesinde, Yatılı Hafızlık Kız Kur'an Kursu Projesi kapsamında mevcut binada başlatılan güçlendirme çalışmaları tamamlandı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde, Yatılı Hafızlık Kız Kur'an Kursu Projesi kapsamında mevcut binada başlatılan güçlendirme çalışmaları tamamlandı.

Türkeli Anadolu İmam Hatip Lisesi yanındaki 1988 yılında yapılan Türkiye Diyanet Vakfı'na ait atıl vaziyette bulunan binada, Türkiye Diyanet Vakfı Türkeli Şubesi öncülüğünde Yatılı Kız Hafızlık Kur'an Kursu olarak hizmet vermesi amacıyla söz konusu binada güçlendirme faaliyetine geçilmesi kararı alınmıştı.

Yüklenici firma tarafından 2019 yılı Ocak ayında başlanılan güçlendirme çalışmalarıyla atıl vaziyetteki binanın kırım işlemleri yapılarak, kaba inşaatı tamamlandı.

Kaba inşaatının tamamlanmasının ardından ince inşaatın ihalesi yapıldı. 40 kişilik Yatılı Kız Hafızlık Kur'an Kursu'nun 2019-2020 eğitim öğretime yetiştirilmesi planlanıyor. - SİNOP
Kaynak: İHA
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