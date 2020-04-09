Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Türkeli'deki pazar yerinde önlemler artırıldı

Türkeli ilçesinde, Salgın Eylem Planı kapsamında ilçede kurulan pazar yerinde çeşitli önlemler alındı.

09.04.2020 19:07 | Son Güncelleme: 09.04.2020 19:07
Türkeli'deki pazar yerinde önlemler artırıldı
Türkeli ilçesinde, Salgın Eylem Planı kapsamında ilçede kurulan pazar yerinde çeşitli önlemler alındı.

İlçede her hafta perşembe günleri kurulan pazar yerinde, hem pazara gelen vatandaşlara, hem de pazar esnafına zabıta ekipleri tarafından elektronik ateş ölçer cihazlarla yüksek ateş kontrolü yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi gereği pazar tezgahlarının aralarında 3 metre mesafe, pazar esnaflarının zorunlu maske uygulamalarının yanı sıra Türkeli Belediyesi tarafından giriş ve çıkış noktalarında kurulan Dezenfeksiyon İstasyonu'ndan vatandaşların geçişleri sağlanarak, ücretsiz maske, eldiven ve kolonya dağıtımı yapıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkeli, Zabıta, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar Haberler
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu Haberler
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: Nüfusun yarısı hasta olabilir Haberler
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: Nüfusun yarısı hasta olabilir
Yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti Haberler
Yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası ertelendi Haberler
2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası ertelendi
Haberler ›› Güncel ››Türkeli'deki pazar yerinde önlemler artırıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:16: Diyarbakır'da 5 köylünün öldüğü terör saldırısıyla ilgili 5 şüpheli yakalandı - Haber 20:14: Gürcistan'da 9 Nisan katliamının 31. yılı - Haber 20:14: Mersin'de etkili olan dolu tarım alanlarına zarar verdi - Haber 20:12: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı - Haber 20:12: Soylu: "(Koronavirüsle mücadele için alınan tedbirlere uymayan) 26 bin kişiye adli ve idari ceza... - Haber 19:22: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan sigara içenlere uyarı: Hastalığın ağır seyretme olasılığı 2.4 kat yüksek - Haber 18:42: Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tedbirler için beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız - Haber 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler