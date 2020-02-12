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Türkeli'den Elazığ'a gıda yardımı

Sinop'un Türkeli ilçesinde, deprem felaketini yaşayan Elazığ'a açılan yaraları sarmak, depremzedelerin acılarını paylaşmak için başlatılan yardım kampanyası sona erdi.

12.02.2020 15:04 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:04Türkeli'den Elazığ'a gıda yardımı
'un ilçesinde, deprem felaketini yaşayan 'a açılan yaraları sarmak, depremzedelerin acılarını paylaşmak için başlatılan yardım kampanyası sona erdi.

Türkeli Kaymakamlığı, Türkeli Belediyesi, Türkeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Türkeli Muhtarlar Derneği ve Türkeli Genç İş Adamları Derneği iş birliğinde başlatılan gıda yardımı kampanyasında toplanan bağışlarla gıda yardımları temin edildi.

Hazırlanan gıda yardım kolileri, kamyonet aracılığıyla Elazığ'a ulaştırılmak üzere Sinop İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) gönderildi. 2 gün süren kampanyada, hayırsever vatandaşlardan toplanan nakdi yardımlarla kumanya hazırlanarak, 117 koli gıda yardım kolisi oluşturuldu. - SİNOP

Türkeli, Elazığ, Sinop, Güncel

Kaynak: İHA

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