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Türkeli Gençlik Merkezi maske üretiyor

Türkeli Gençlik Merkezi Müdürlüğü, sağlık çalışanları için yüz koruyucu siperlik üretiyor.

03.04.2020 18:40 | Son Güncelleme: 03.04.2020 18:40
Türkeli Gençlik Merkezi maske üretiyor
Türkeli Gençlik Merkezi Müdürlüğü, sağlık çalışanları için yüz koruyucu siperlik üretiyor.

Türkeli Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında, sağlık çalışanlarına destek olabilmek için "yüz koruyucu siperlik" üretimine başlandı.

İlk etapta üretilen 140 adet koruyucu maskelerden, 60'ı Türkeli Devlet Hastanesi personeline, 80'i emniyet ve jandarma ekiplerine teslim edildi. Bez maskelerden daha kullanışlı ve güvenli olan koruyucu maskeler, ilçede görev yapan sağlık çalışanlarının ihtiyacını karşılamak üzere üretiminin devam ettiği öğrenildi. - SİNOP

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkeli, Güncel
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