Haberler » Güncel » Türkeli İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı - Haber

Türkeli İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı

Türkeli İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı, Kaymakam Hüseyin Remzi Konak başkanlığında, ilçe idare şube başkanları, kamu kurum ve kuruluş müdürlerinin de katılımı ile yapıldı.

27.02.2020 16:15 | Son Güncelleme: 27.02.2020 16:15Türkeli İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı
İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı, Kaymakam Hüseyin Remzi başkanlığında, ilçe idare şube başkanları, kamu kurum ve kuruluş müdürlerinin de katılımı ile yapıldı.

Türkeli Gençlik Merkezi salonunda düzenlenen toplantıda kamu kurumların 2020 yılı hedef çalışma planları, kamu kurumlarında tasarruf tedbirleri, mesai takibi konularında dikkat edilmesi ve yapılması gereken hususlar istişare edildi. Daha sonra kurumların faaliyetlerini değerlendiren Kaymakam Konak, kamu kurum ve kuruluş müdürlerine teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi. - SİNOP

Türkeli, Konak, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:36  Düşündüren sözler! Anlamlı sözler neler? Düşündüren, anlamlı ve felsefi sözler nelerdir?
15:19  Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın nereli ve kaç yaşında? Şirin Payzın ne iş yapıyor?
14:14  Afrika örgüsü nedir? Afrika örgüsü saç nasıl yapılır? Afrika örgüsü fiyatları ne kadar?
14:11  Şaibe nasıl yazılır? TDK'ya göre şaibe mi, şayibe mi? Şaibe ne demek?
13:46  Çaycı Hüseyin Alparslan Özmol kimdir? Alparslan Özmol kaç yaşında, nereli?
27.02.2020 18:07:57