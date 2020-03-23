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Türkeli Kent Meydanı Projesi'nde ilk kazma vuruldu

Sinop'un Türkeli ilçesinde "Kent Meydanı Projesi" için ilk kazma vuruldu.

23.03.2020 16:46 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:46
Türkeli Kent Meydanı Projesi'nde ilk kazma vuruldu
Sinop 'un Türkeli ilçesinde "Kent Meydanı Projesi" için ilk kazma vuruldu.

AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş ve AK Parti İl Başkanı Uğur Giresun 'un destekleri neticesinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından Türkeli Belediyesi'ne 750 bin TL hibe desteği sağlanarak, meydan projesi hayata geçirilmeye başlandı.

Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, meydan projesinin en hızlı bir şekilde bitirilip yaza yetiştirileceğini, proje ile ilçenin görselliği ve kalitenin ön planda olacağı bir meydan kazanacağını ifade etti. - SİNOP

Kaynak: İHA

Etiketler : AK Parti, Türkeli, Giresun, Sinop, Güncel

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