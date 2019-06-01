Türkeli Müftülüğünden yangınzedelere yardım

Kaynak: İHA

Türkeli Müftüsü Hüseyin Gargı, Türkeli ilçesine bağlı Yazıcı köyündeki evleri yanan aileler için toplanan 30 bin liralık yardımın teslim edildiğini söyledi.İlçeye bağlı Yazıcı köyünde 22 Nisan'da meydana gelen yangında evleri yanan aileler için Türkeli Müftülüğünce başlatılan kampanyada toplanan 30 bin lira, yangınzede ailelere teslim edildi.Konu ile ilgili bilgi veren Türkeli Müftüsü Hüseyin Gargı, "Yangından sonra kaymakamlık tarafından muhtarlarla yapılan toplantıda yardım kampanyası başlatılmış olup, cuma namazında Türkeli'deki tüm camilere sergi serilmek suretiyle ve vatandaşlarımızın müftülüğe gelip, yangınzede ailelere ulaştırılmak üzere yardım yapılmak suretiyle toplanmıştır. Müftülük personeli başta olmak üzere imamlarımız konu ile ilgili hassasiyet göstererek, yaklaşık 30 bin liraya yakın parayı yangınzedelere teslim ettik. Bu çorbada bir tuzumuz olsun, destek vererek yangınzedelerin yanında olduğumuzu hissettirdik. Bu kampanyaya bizden desteklerini esirgemeyen değerli Türkeli halkına her zamanki gibi bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum. Değerli Türkelililer bir kez daha düşenin dostu olduğunu ispatladılar" dedi. - SİNOP