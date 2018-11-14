Türkeli'ne Yüksekokul Açılacak

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş
, Türkeli
ilçesinde kurulması planlanan yüksekokulun, Yüksek Öğretim Kurumu
(YÖK) tarafından onaylandığını bildirdi.
Maviş, yaptığı yazılı açıklamada, yaptıkları girişimlerin ardından, ilçede yüksekokulun kurulması yönünde YÖK tarafından karar alındığını belirtti.
Yüksekokulun Türkeli halkına hayırlı olması dileğinde bulunan Maviş, yüksekokul bünyesinde sağlık, özel güvenlik ve koruma alanlarında eğitim verileceğini kaydetti.
Maviş, okul binasıyla ilgili yer sıkıntısı yaşanmadığını da bildirdi.
14 Kasım 2018 Çarşamba 13:53