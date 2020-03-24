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Türkeli'nin iki köy grup yolunda heyelan

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı iki köy grup yolunda heyelan meydana geldi.

24.03.2020 19:20 | Son Güncelleme: 24.03.2020 19:20
Türkeli'nin iki köy grup yolunda heyelan
Sinop 'un Türkeli ilçesine bağlı iki köy grup yolunda heyelan meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Yeşiloba köyü ile Direkli köyü grup yollarında, son günlerde etkili olan yağışlar sebebiyle heyelan meydana geldi.

Meydana gelen heyelan, köy grup yollarında ulaşımın aksamasına neden oldu. İlçe Özel İdare ekipleri, iki bölgede de yaptığı çalışma yaptı. Söz konusu bölgede toprak kayması riskinin devam ettiği, sürücülerin bu bölgelerden geçerken dikkatli olması gerektiği belirtildi. - SİNOP

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkeli, Sinop, 3. Sayfa

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