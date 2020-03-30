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Türkelili mühendis yüz maskesi üretti

Türkelili iki kardeş, korona virüsü ile mücadele eden sağlık personelinin korunması için şeffaf yüz maskesi üretti.

30.03.2020 12:32 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:32
Türkelili mühendis yüz maskesi üretti
Türkelili iki kardeş, korona virüsü ile mücadele eden sağlık personelinin korunması için şeffaf yüz maskesi üretti.

İstanbul 'da özel bir şirkette çalışan Tasarım Mühendisi Sercan Filiz, kardeşi Mekatronik Mühendisliği öğrencisi Erkan Filiz ile birlikte korona virüsü ile mücadele eden sağlık personelinin korunması için 3 boyutlu yazıcılar ile şeffaf yüz maskesi üreterek, ürettikleri ilk seriyi ücretsiz olarak Türkeli Devlet Hastanesi'ne gönderdi.

Kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce cana mal olan korona virüsü (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık mensuplarına destek amacıyla gönüllü olarak 3 boyutlu yazıcılar ile şeffaf yüz maskesi ürettiklerini belirten Tasarım Mühendisi Sercan Filiz, " Türkiye 'nin çeşitli illerinde 3 boyutlu yazıcı sahipleriyle bilgi paylaştığımız bir platformumuz var. Burada ülke genelinde yüz maskelerinin üretilerek bağışlanması için bir organizasyon düzenledik. Ürettiğimiz yüz maskeleri, Türkiye genelindeki araştırma hastanelerine bağışlanıyor. Biz de belirli hastanelerin dışında kendi memleketimize de katkıda bulunmak istedik. Herhangi bir ücret beklentimiz olmadan evimizde üretim yapıyoruz. Tasarladığımız şeffaf yüz maskeleri, sağlık çalışanlarını damlacık temaslı virüs bulaşmasından koruyor. Yüz maskesinin yapımı için eğer destek çıkılırsa daha çok ihtiyacın karşılanmasını sağlayabilir, 3 boyutlu yazıcı makinesi tedarik edilirse salgının bitmesinin ardından Türkeli'de bir eğitim kurumuna bağışlarız" ifadelerini kullandı. - SİNOP

Kaynak: İHA

Etiketler: Devlet Hastanesi, İstanbul, Türkiye, Türkeli, Güncel
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