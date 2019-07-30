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Türkelili vatandaştan TSKGV'ye bağış

Türkeli Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na (TSKGV) bağış yapan Türkeli'nin Güzelkent köyünde ikamet eden Hurşit Büyükbaş'ı makamında ağırladı.

30.07.2019 12:21 Türkelili vatandaştan TSKGV'ye bağış
Türkeli Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na (TSKGV) bağış yapan Türkeli'nin Güzelkent köyünde ikamet eden Hurşit Büyükbaş'ı makamında ağırladı.

Türkeli ilçesine bağlı Güzelkent köyünde ikamet eden Hurşit Büyükbaş, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) aracılığıyla Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'ye (TUSAŞ/TAI) yüklü miktarda bağışta bulundu.

Büyükbaş'ı makamında ağırlayan Türkeli Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, "Savunma sanayimiz yerli ve milli üretimde yüzde 80'e ulaştı. Dolayısıyla halkımızın da öz güveni arttı. Yerli ve milli üretimde başarı kaydetmemiz, ne kadar özlem içinde olduğumuzun da göstergesi. Hurşit Büyükbaş'ın da böylesine örnek teşkil edecek bir bağışta bulunması bizleri sevindirdi. Bağıştan dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Yapılan ziyarette Türkeli İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ali Su da hazır bulundu. - SİNOP

Güzelkent, Türkeli, Güncel

Kaynak: İHA

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