Turkey Expo By Qatar Fuarı" İçin Geri Sayım Başladı

Kaynak: AA

Türk firmaların Katar'lı yatırımcılarla bir araya gelmesine olanak sağlayan Körfezin en büyük fuarlarından Turkey Expo by Qatar 16 – 18 Ocak 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.Turkey Expo by Qatar açıklamasına göre, Türk firmaların Katar'lı yatırımcılarla bir araya gelmesine olanak sağlayan Körfezin en büyük fuarlarından "Turkey Expo by Qatar" için geri sayım başladı.Katar'ın başkenti Doha'da 16 - 18 Ocak 2019 tarihinde üçüncüsü düzenlenecek Turkey Expo by Qatar Fuarı ile Türk - Katar ticari ilişkilerine yönelik önemli atılımlar gerçekleştirilecek. Toplamda 150'yi aşkın firmanın katılacağı fuarda bu yıl Katar hükumetinin de destekleriyle birlikte toplam 60 milyar dolar fon büyüklüğüne sahip Katarlı şirket, Türk iş adamlarıyla bir araya gelecek.Gayrimenkul, inşaat, yapı malzemeleri, bilişim, ileri teknoloji, gıda, makine ve makine ekipmanları, sağlık turizmi, tekstil, mobilya ve dekorasyon gibi birçok sektörün önde gelen temsilcileri söz konusu fuarda iki ülke arasında yatırım ve işbirliğinde bulunacak.Gayrimenkul sektörünün özellikle Arap ülkelerindeki yatırımcılara ulaşmaları için büyük önem taşıyan Turkey Expo by Qatar fuarında Türk firmalar, uluslararası alanda dikkati çeken prestijli projelerini vitrine çıkaracak.Sektöründeki öncü firmalar, fuarda sağlayacakları yeni iş birlikteliğiyle Türkiye'nin tanıtımını ve yatırım potansiyelini de tanıtma fırsatı bulacak.150'yi aşkın firma, 10 binin üzerinde profesyonel ziyaretçiİki ülkenin bölgesel ve yerel iş adamlarının yanı sıra kamu ve özel sektör temsilcileri, satın alma heyetleri, yatırım otoriteleri, distribütörler ve karar vericiler fuarın ziyaretçi profilini oluşturacak. 150'yi aşkın firmanın yer alacağı fuarda, sektörel bazda da 10 binin üzerinde ziyaretçinin katılması bekleniyor.Türk yatırımcılar ile Katarlı yatırımcıları buluşturacak fuarda ticari ilişkilerin en üst seviyeye çıkarılması hedeflenirken fuarın yeni girişimcilere de ufuk açması bekleniyor.Türkiye Cumhuriyeti hükumetinin sağladığı katkıyla birlikte Katar hükumetinin de destek gösterdiği fuara Katar'ın önemli kuruluşlarından, Abuissa Holding, Milaha, Q Post, Al Faisal Holding gibi toplam fon büyüklüğü 60 milyar doları bulan bölgenin önde gelen firmaları katılıyor.Dünya Etnospor Festivali Katar'daÖte yandan, Dünya Etnospor Konfederasyonu'nu 120 metrekarelik etkinlik alanıyla Turkey Expo by Qatar Fuarı'nda Katarlı iş adamlarına gösteriler düzenleyecek.Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın katılması beklenilen gösterilerle birlikte geleneksel spor ve oyunların bilinirliklerinin artırılması ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapılacak.