'Turkeyol' faaliyetlerine Trade Valley çatısı altında devam edecek

B2B e-ticaret platformu 'Turkeyol' ticari faaliyetlerini Trade Valley Teknoloji Medya Hizmetleri Danışmanlık ve Pazarlama Ticaret A.Ş. çatısı altında sürdürecek.



Yüzlerce kategorideki ürünleri tüketiciyle buluşturan B2B e-ticaret platformu Turkeyol, son faaliyet durumuna ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamaya göre, söz konusu marka, lisans hakkının sonlanmasıyla ticari faaliylerine Trade Valley Teknoloji Medya Hizmetleri Danışmanlık ve Pazarlama Ticaret A.Ş. uhdesi altında devam edecek.



Turkeyol kurucusu Yusuf Yenitürkoğulları tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi: "Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde 2018 83510 sayı ve 16.05.2019 tarihinde tescil olunan 'TURKEYOL' markasının Turkeyol Group Lojistik Dış Ticaret Limited Şirketi nezdinde bulunan inhisari olmayan lisans hakkı 15.09.2019 tarihi itibariyle sona ermiştir. İşbu marka ticari faaliyetlerine Trade Valley Teknoloji Medya Hizmetleri Danışmanlık ve Pazarlama Ticaret Anonim Şirketi uhdesinde devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız". - İSTANBUL

Kaynak: İHA