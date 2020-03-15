Türkgözü sınır kapısında virüs tedbirleri en üst seviyede uygulanıyor
Türkgözü sınır kapısında virüs tedbirleri en üst seviyede uygulanıyor Korona virüs krizinin ortaya çıktığı ilk günden gerekli tedbirlerin alındığı Ardahan'ın Posof ilçesindeki Türkgözü sınır kapısı ve Çıldır sınır kapısında tedbirler en üst seviyede uygulanmaya devam ediliyor.
15.03.2020 10:52 | Son Güncelleme: 15.03.2020 10:54
Türkgözü sınır kapısında virüs tedbirleri en üst seviyede uygulanıyor
ARDAHAN - Korona virüs krizinin ortaya çıktığı ilk günden gerekli tedbirlerin alındığı Ardahan 'ın Posof ilçesindeki Türkgözü sınır kapısı ve Çıldır sınır kapısında tedbirler en üst seviyede uygulanmaya devam ediliyor. Yetkililerden alınan bilgilere göre ilk günden beri kapılarda kurulan tarama ve sağlık kontrolü çadırlarında görevli sağlık personelinin de sıkı çalışmaları nedeniyle henüz riskli bulunan bir kişi yurda sokulmadı.Gürcistan tarafında da kurulan çadırda taramalar devam ederken Türkiye ye gelenler ilk önce evrak dolduruyor ve termal kameradan geçtikten sonra durumuna göre sağlık kontrolünden geçiriliyor. Şüpheli olanlar hemen gözlem altına alınarak gerektiği kadar bekletildikten sonra geçiş izni veriliyor. Tarama yapılan kişide şayet virüs tespit edilirse hemen kişi geri gönderiliyor.
ARDAHAN - Korona virüs krizinin ortaya çıktığı ilk günden gerekli tedbirlerin alındığı Ardahan 'ın Posof ilçesindeki Türkgözü sınır kapısı ve Çıldır sınır kapısında tedbirler en üst seviyede uygulanmaya devam ediliyor. Yetkililerden alınan bilgilere göre ilk günden beri kapılarda kurulan tarama ve sağlık kontrolü çadırlarında görevli sağlık personelinin de sıkı çalışmaları nedeniyle henüz riskli bulunan bir kişi yurda sokulmadı.Gürcistan tarafında da kurulan çadırda taramalar devam ederken Türkiye ye gelenler ilk önce evrak dolduruyor ve termal kameradan geçtikten sonra durumuna göre sağlık kontrolünden geçiriliyor. Şüpheli olanlar hemen gözlem altına alınarak gerektiği kadar bekletildikten sonra geçiş izni veriliyor. Tarama yapılan kişide şayet virüs tespit edilirse hemen kişi geri gönderiliyor.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Türkgözü sınır kapısında virüs tedbirleri en üst seviyede uygulanıyor
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