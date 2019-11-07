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Turkish Airlines Open 2019'da ilk gün sona erdi

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen Turkish Airlines Open 2019 Golf Turnuvası'nın ilk günü tamamlandı.

07.11.2019 17:52 | Son Güncelleme: 07.11.2019 17:52 Turkish Airlines Open 2019'da ilk gün sona erdi

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen Turkish Airlines Open 2019 Golf Turnuvası'nın ilk günü tamamlandı. İlk günde İngiliz golfçü Tom Lewis ile Avusturyalı Matthias Schwab zirveyi paylaştı.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübü'nde, Türk Hava Yolları (THY) ana sponsorluğunda düzenlenen Turkish Airlines Open 2019'da son iki senenin Turkish Airlines Open şampiyonu İngiliz Justin Rose'un yanı sıra European Tour'un genel klasman lideri Avusturyalı Bernd Wiesberger, 2016 Masters şampiyonu İngiliz Danny Willett, 2018 Masters şampiyonu ABD'li Patrick Reed, 2018 Britanya Açık şampiyonu İtalyan Francesco Molinari ve 2019 Britanya Açık şampiyonu Shane Lowry gibi isimler sahaya çıktı.

2020 Ryder Cup Avrupa takımının kaptanı İrlandalı Padraig Harrington ve PGA Turu'nun genç yıldızlarından 'C.T. Pan' olarak bilinen Pan Cheng-tsung, Türk Hava Yolları'nın sağladığı wild card'la turnuvada yer aldı. Turnuvaya Türkiye'den Taner Yamaç da katıldı.

İlk gün mücadeleleri sonunda İngiliz Tom Lewis ve Avusturyalı Matthias Schwab eksi 7 vuruşla zirveyi paylaştı. ABD'li David Lipsky, Belçikalı Thomas Pieters ve İsveçli Alex Noren eksi 6 vuruşla onları takip etti.

Dünya çapında sıralamaya giren 74 sporcunun yanı sıra, Türkiye'den de bir golfçünün mücadele ettiği turnuva 10 Kasım Pazar günü yapılacak ödül töreniyle sona erecek.



Antalya, serik, Spor

Kaynak: DHA

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