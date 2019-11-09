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Turkish Airlines Open 2019 Golf Turnuvası

Turkish Airlines Open 2019 Uluslararası Golf Turnuvası'nda üçüncü gün atışları başladı.

09.11.2019 11:44 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:44Turkish Airlines Open 2019 Golf Turnuvası
Turkish Airlines Open 2019 Uluslararası Golf Turnuvası'nda üçüncü gün atışları başladı.
Türk Hava Yolları (THY) ana sponsorluğunda ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübünde gerçekleştirilen organizasyonda, dünya çapında sıralamaya giren 74 sporcunun yanı sıra 'den Taner Yamaç, şampiyon olmak için mücadele ediyor.
Turkish Airlines Open turnuvasında, son iki yılın şampiyonu İngiliz Justin Rose'un yanı sıra European Tour'un genel klasman lideri Avusturyalı Bernd Wiesberger, 2016 Masters şampiyonu İngiliz Danny Willett, 2018 Masters şampiyonu ABD'li Patrick Reed, 2018 Britanya Açık şampiyonu İtalyan Francesco Molinari ve 2019 Britanya Açık şampiyonu Shane Lowry gibi ünlü isimler sahaya çıktı.
Türkiye'nin doğal güzelliklerinin de tanıtıldığı turnuva, yarın düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

Türk Hava Yolları, Türkiye, serik, Spor

Kaynak: AA

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