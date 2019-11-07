Haberler » Spor » Turkish Airlines Open 2019 Golf Turnuvası Antalya'da başladı

Turkish Airlines Open 2019 Golf Turnuvası Antalya'da başladı

Turkish Airlines Open 2019 Uluslararası Golf Turnuvası, Antalya'da başladı.

07.11.2019 10:38 | Son Güncelleme: 07.11.2019 10:38 Turkish Airlines Open 2019 Golf Turnuvası Antalya'da başladı
Turkish Airlines Open 2019 Uluslararası Golf Turnuvası, Antalya'da başladı.
Türk Hava Yolları (THY) ana sponsorluğunda Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübünde gerçekleştirilen organizasyonda, dünya çapında sıralamaya giren 74 sporcunun yanı sıra Türkiye'den bir golfçü mücadele edecek.

Sporcular dört gün boyunca şampiyonluk için yarışacak.

Turnuvada, son iki senenin Turkish Airlines Open şampiyonu İngiliz Justin Rose'un yanı sıra European Tour'un genel klasman lideri Avusturyalı Bernd Wiesberger, 2016 Masters şampiyonu İngiliz Danny Willett, 2018 Masters şampiyonu ABD'li Patrick Reed, 2018 Britanya Açık şampiyonu İtalyan Francesco Molinari ve 2019 Britanya Açık şampiyonu Shane Lowry gibi ünlü isimler sahaya çıkacak.

2020 Ryder Cup Avrupa takımının kaptanı İrlandalı Padraig Harrington ve PGA Turu'nun genç yıldızlarından "C.T. Pan" olarak bilinen Pan Cheng-tsung, Türk Hava Yolları'nın sağladığı "wild card"la turnuvaya katılacak. Turnuvaya Türkiye'den Taner Yamaç katılıyor.

Organizasyon, 10 Kasım Pazar günü düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

Türk Hava Yolları, Türkiye, Antalya, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
11:52   Kilo vermek için başladığı yüzmede 7 şampiyonluk kazandı
11:51   Hamdi Elcuman İyi bir başlangıç oldu, umarım devamı gelecek
11:50   Aydınlı voleybolcular öğrencilerle buluştu
11:48   Ramsey gol attı, Ronaldo'dan özür diledi
11:43   Sarıkamış'ta sultanlara kupa ve madalya verildi
11:48   Ramsey gol attı, Ronaldo'dan özür diledi
11:33   Pascal Nouma'dan Babel'e olay gönderme: Pamuk şeker bir şey yazmış mı?
11:13   Galatasaray Avrupa'da 47 yıl sonra en farklı ikinci mağlubiyetini aldı!
10:02   8-0 paylaşımı yapan Babel, 6-0'ın ardından çok eleştirildi
09:40   Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde gol atamayan tek takım
7.11.2019 11:58:17