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Turkish Airlines Open 2019 Golf Turnuvası'nda ilk gün tamamlandı

Turkish Airlines Open 2019 Uluslararası Golf Turnuvası'nın ilk günü tamamlandı.

07.11.2019 19:07 | Son Güncelleme: 07.11.2019 19:10
Turkish Airlines Open 2019 Uluslararası Golf Turnuvası'nın ilk günü tamamlandı.
Türk Hava Yolları (THY) ana sponsorluğunda Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübü'nde gerçekleştirilen organizasyonda, dünya çapında sıralamaya giren 74 golfçünün yanı sıra Türkiye'den de bir sporcu mücadele etti.
Turnuvada, son iki senenin Turkish Airlines Open şampiyonu İngiliz Justin Rose'un yanı sıra European Tour'un genel klasman lideri Avusturyalı Bernd Wiesberger, 2016 Masters şampiyonu İngiliz Danny Willett, 2018 Masters şampiyonu ABD'li Patrick Reed, 2018 Britanya Açık şampiyonu İtalyan Francesco Molinari ve 2019 Britanya Açık şampiyonu Shane Lowry gibi ünlü isimler sahaya çıktı.
2020 Ryder Cup Avrupa takımının kaptanı İrlandalı Padraig Harrington ve PGA Turu'nun genç yıldızlarından "C.T. Pan" olarak bilinen Pan Cheng-tsung, Türk Hava Yolları'nın sağladığı "wild card"la turnuvada yer aldı. Turnuvaya Türkiye'den Taner Yamaç katılıyor.
İlk gün mücadeleleri sonunda İngiliz Tom Lewis ve Avusturyalı Matthias Schwab, -7 vuruşla zirvede yer aldı. ABD'li David Lipsky, Belçikalı Thomas Pieters ve İsveçli Alex Noren, -6 vuruşla onları takip etti.
Organizasyon, 10 Kasım Pazar günü düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.
Turkish Airlines Open 2019 Golf Turnuvası'nda ilk gün tamamlandı

Amerika Birleşik Devletleri, Türk Hava Yolları, Türkiye, Spor

Kaynak: AA


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