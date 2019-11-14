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Turkish Airlines Open 2019 Golf Turnuvası'nın ardından

Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübü Genel Müdürü Cahit Şahin, golfte 2013'ten beri Avrupa Turu takviminde yer alan Turkish Airlines Open'ın bu yıl 20 bine yakın kişi tarafından yerinde takip edildiğini bildirdi.

14.11.2019 15:02 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:02Turkish Airlines Open 2019 Golf Turnuvası'nın ardından
Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübü Genel Müdürü Cahit Şahin, golfte 2013'ten beri Turu takviminde yer alan Turkish Airlines Open'ın bu yıl 20 bine yakın kişi tarafından yerinde takip edildiğini bildirdi.
Şahin, Turizm Merkezi'ndeki Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübü'nde 7-10 Kasım'da 25 ülkeden 75 sporcunun mücadele ettiği Turkish Airlines Open 2019 Golf Turnuvası'nın ardından basın mensuplarına değerlendirmede bulundu.
Türk Hava Yolları'nın sponsorluğunda, Türkiye Golf Federasyonu organizasyonunda, Gençlik ve Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilen turnuvanın ülkeye katkısının çok yüksek olduğunu vurgulayan Şahin, değişik ülkelerde televizyonlarda canlı yayınlanan organizasyonu 1 milyara yakın kişinin ekranlardan takip ettiği tahmininde bulundu.
Şahin, Belek'in Avrupa'da golf sporunun başkenti olarak anıldığını belirterek, "Mükemmel bir organizasyondu. 20 bine yakın golf izleyicisi, turnuvayı buradan takip etti. Bu çerçevede insanlar hem golf oynamaya hem de turnuvayı izlemeye geldi. Hem konakladılar hem golf oynadılar." diye konuştu.
"Golf sahasındaki aydınlatma imkanını dünya gördü"
Turnuvanın son gününde altı oyuncunun play-off'a çıktığını, İngiliz golfçü Tyrrell Hatton'un büyük ödülü kazandığını anımsatan Şahin, şunları kaydetti:
"Normal şartlarda bu tür turnuvalarda hava karardığı anda oyun bir sonraki gün devam eder. Bizim sahamızdaki aydınlatma sebebi ile turnuvada kişiler birbirini yenene kadar, rekabet sona erene kadar oyun devam etti. Böylece dünyaya da sahalarımızdaki teknik aydınlatmaları da göstermiş olduk."
Şahin, golf turizmi sayesinde yılda 150 bin kişinin sırf bu spor için Belek'e geldiğini, bunun da turizmin 12 aya yayılmasına katkı sağladığını aktardı.
"Bugün 300 saha ile golf turizmine hizmet eden İspanya'nın 5,5 milyar dolar civarında turizm geliri var. Neden Türkiye'de böyle bir gelir girdisi oluşmasın?" diyen Şahin, "Turnuvanın Türkiye'ye en önemli katkısı şudur, siz 1 milyar dolar para harcasanız bu tanıtımı sağlayamazsınız. Bu turnuvanın katkılarından biri de pazar çeşitlemesine yol açıyor. Japonya, Kore, Asya ve Çin pazarı, bizim için yeni pazarlar oluşturdu. Şu anda sahalarımızda Japon ve Çinli oyuncuları görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Montgomerie Maxx Royal, Avrupa, Belek, Spor

Kaynak: AA

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