Haberler » Spor » Turkish Airlines Open'da ikinci günün lideri Matthias Schwab - Spor

Turkish Airlines Open'da ikinci günün lideri Matthias Schwab

TURKISH Airlines Open 2019 Uluslararası Golf Turnuvası'nın ikinci gününü, Avusturyalı golfçü Matthias Schwab lider tamamladı.

08.11.2019 17:47 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:47 Turkish Airlines Open'da ikinci günün lideri Matthias Schwab

TURKISH Airlines Open 2019 Uluslararası Golf Turnuvası'nın ikinci gününü, Avusturyalı golfçü Matthias Schwab lider tamamladı.

Türk Hava Yolları (THY) ana sponsorluğunda ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübü'nde gerçekleştirilen European Tour Rolex Serisi'nin 6'ncı ayağı olan turnuvanın ikinci gününde, son iki yıl şampiyonu İngiliz Justin Rose'un yanı sıra European Tour'un genel klasman lideri Avusturyalı Bernd Wiesberger, 2016 Masters şampiyonu İngiliz Danny Willett, 2018 Masters şampiyonu ABD'li Patrick Reed, 2018 Britanya Açık şampiyonu İtalyan Francesco Molinari ve 2019 Britanya Açık şampiyonu Shane Lowry gibi ünlü isimler sahaya çıktı.

MATTHIAS SCHWAB BİRİNCİ

'den Taner Yamaç'ın da mücadele ettiği Turkish Airlines Open'ın ikinci günü tamamlandı. İlk günün liderliğini İngiliz Tom Lewis ile paylaşan Avusturyalı sporcu Matthias Schwab, bugün de -5 oynayarak toplamda -12 ile liderliğini devam ettirdi.

Genel sıralamada ikinciliği İngiliz oyuncular Ross Fisher ve 2016 Masters şampiyonu Danny Willett, Belçikalı Thomas Detry ve İsveç Alex Noren toplamda -11 ile paylaştı. Son iki yılın Turkish Airlines Open şampiyonu İngiliz Justin Rose yine -5 oynadı ve toplamda -10 ile ön grubu takibi sürdürdü.

Türkiye'nin 1 numarası milli oyuncu Taner Yamaç ise geçen yıl olduğu gibi bu yıl da prestijli organizasyonda boy gösterirken iki raundu da par oynadı.

Türkiye'nin doğal güzelliklerinin de tanıtıldığı turnuva, 10 Kasım Pazar günü düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.



Türk Hava Yolları, Türkiye, serik, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
19:12   Yusuf Yazıcı, Fransa'ya giderek alışıyor
19:11   Kastamonu Belediyespor'da EHF Kupası hazırlıkları sürüyor
19:10   UEFA'dan Halil Umut Meler ve Kerem Ersoy'a görev
19:09   Çocuk atletizminde yeni dönem Diyarbakır'da
18:57   Sporculardan Mehmetçik'e 81 ilden asker selamı
17:38   Vedat Muriç'e milli davet
17:16   Malatya soyunma odasını basan Kasımpaşa kalecisinin gözündeki morluk dikkat çekti!
17:03   Yusuf Yazıcı: Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim!
16:59   Club Brugge'de Diagne kadro dışı bırakıldı
16:41   Galatasaray maçında hat-trick yapan Rodrygo, haftanın oyuncusu oldu
15:00   Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
8.11.2019 19:24:26