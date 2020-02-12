Turkish Cargo, Çin'e yardım malzemesi taşıdı

Turkish Cargo Çin'e ilaç, tıbbi sınıf solunum maskesi, tek kullanımlık eldiven ve dezenfeksiyon şişesi başta olmak üzere birçok tıbbi malzeme taşıdı. Dünyanın 126 ülkesine kargo hizmeti sağlayan Turkish Cargo, virüsün yaygınlaşması ve uçuşların iptal edilmeye başlandığı Çin'e 1 Şubat tarihinden bu yana çoğunluğu insani yardım malzemesi ve medikal malzemelerden oluşan tonlarca kargoyu taşımaya devam ediyor. Atatürk Havalimanı'ndan kalkan 102 ton kapasitesi Boeing 777F kargo uçağı Çin'in Guangzhou kentine ilaç, tıbbi sınıf solunum maskesi, tek kullanımlık eldiven ve dezenfeksiyon şişesi başta olmak üzere birçok tıbbi malzeme taşıdı. İnsani yardım seferini düzenleyen uçağı, Guangdong Eyalet Vali Yardımcısı, Çin hükümet yetkilileri ve Türkiye Cumhuriyeti Guanco Başkonsolosu Mehmet Kurtuluş Aykan karşıladı.

- İstanbul