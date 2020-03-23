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Turkish Cargo'dan, Linz'e direkt uçuş

Turkish Cargo, Avusturya'nın Linz şehrine direkt sefer başlattı.

23.03.2020 10:34 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:34
Turkish Cargo'dan, Linz'e direkt uçuş
Turkish Cargo, Avusturya 'nın Linz şehrine direkt sefer başlattı.
Türk Hava Yolları Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Global hava kargo taşıyıcıları arasında, dünyanın en geniş direkt kargo uçuş ağına sahip olan Turkish Cargo, kargo uçaklarıyla direkt olarak uçuş gerçekleştirdiği destinasyon sayısını artırmaya devam ediyor.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Raising the Bar misyonuyla hizmet kalitesini yükselten ve sürdürülebilir bir başarı sağlayan Turkish Cargo'nun 90. direkt kargo destinasyonu; lojistik ve ticaret işletmeleri açısından cazip bir lokasyonda yer alan Linz oldu."
Kargo uçaklarıyla direkt olarak uçuş gerçekleştirdiği 90. destinasyonuna ulaşan Turkish Cargo'nun, Avusturya'nın önemli bir sanayi kenti konumunda yer alan Linz'e tarifeli kargo seferi düzenleyen tek hava kargo markası olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Turkish Cargo'nun Airbus 330 ve B777F uçaklarıyla, Perşembe ve Pazar olmak üzere, haftada 2 gün gerçekleştireceği Linz seferlerinin ilkinin 2 Nisan tarihinde, İstanbul Havalimanı - Billund Havalimanı - Linz Havalimanı hattında icra edilmesi planlanmaktadır." denildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Türk Hava Yolları, Avusturya, Linz, Güncel

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