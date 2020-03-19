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Turkish Cargo, kargo uçaklarıyla yapılan seferlerin frekans sayılarını artırıyor

Turkish Cargo, küresel ölçekte etkileri yoğun şekilde hissedilen koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle oluşan kapasite kayıplarını telafi etmeye çalışırken, herhangi bir gecikme yaşanmaması adına kargo uçaklarıyla yapılan seferlerin frekans sayılarını artırıyor.

19.03.2020 14:28 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:28
Turkish Cargo, kargo uçaklarıyla yapılan seferlerin frekans sayılarını artırıyor
Turkish Cargo, küresel ölçekte etkileri yoğun şekilde hissedilen koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle oluşan kapasite kayıplarını telafi etmeye çalışırken, herhangi bir gecikme yaşanmaması adına kargo uçaklarıyla yapılan seferlerin frekans sayılarını artırıyor.

Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, dünya genelindeki seyahat kısıtlamaları ve yolcu talebinin düşüşü, yolcu uçaklarında oluşan kargo taşıma kapasitesini ciddi şekilde sınırlamasına rağmen tüm dünyanın en büyük kargo kapasitesine sahip 6. kargo uçağı filosuyla hareket eden Turkish Cargo, Türkiye 'nin ihracatı ve kritik öneme sahip dış ticaretinin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına, filosunda bulunan tüm kargo uçaklarını tam kapasite kullanılacak şekilde bir planlama yapıyor.
Ülke otoritelerinin kısıtlarına ve Sağlık Bakanlığının tedbir amaçlı uygulamalarına da riayet ederek olağan dışı talep değişkenliğine rağmen Türkiye'nin üretici ve ihracatı için çözüm ortağı olmaya devam eden Turkish Cargo, son 4 yılda 13'ten 25'e çıkardığı mevcut kargo uçağı kapasitesine ilave olarak, yolcu filosunda bulunan uçaklar ile de kargo taşıma amaçlı hizmet vermeye başlıyor.

Ayrıca bu dönemde hava kargo akışını sürdürmenin hayat kurtaracağı bilinciyle hareket eden Turkish Cargo, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) korona virüs ile küresel çapta mücadele için aldığı tüm çalışmaları destekliyor.

Bayrak taşıyıcı milli marka Turkish Cargo, özel ekipleri ve operasyon birimleri ile çalışmalarına devam ederken, her zaman olduğu gibi rezervasyon sistemi 7/24 hizmet veriyor.
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Kaynak: AA

Etiketler : Türk Hava Yolları, Türkiye, Güncel

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