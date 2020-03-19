Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Turkish Cargo seferlerini arttırıyor - Ekonomi

Turkish Cargo seferlerini arttırıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsünden havacılık sektörü olumsuz etkilenirken, Turkish Cargo seferlerini arttırma kararı aldı.

19.03.2020 14:39 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:39
Turkish Cargo seferlerini arttırıyor
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsünden havacılık sektörü olumsuz etkilenirken, Turkish Cargo seferlerini arttırma kararı aldı.

Dünya genelindeki seyahat kısıtlamaları ve yolcu talebinin düşüşü, yolcu uçaklarında oluşan kargo taşıma kapasitesini ciddi şekilde sınırlamasına rağmen tüm dünyanın en büyük kargo kapasitesine sahip 6'ncı kargo uçağı filosuna sahip Turkish Cargo, Türkiye 'nin ihracatı ve kritik öneme sahip dış ticaretinin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına filosunda bulunan tüm kargo uçaklarını tam kapasite kullanılacak şekilde bir planlama yapıyor. Ülke otoritelerinin kısıtlarına ve Sağlık Bakanlığının tedbir amaçlı uygulamalarına da riayet eden Turkish Cargo, son 4 yılda 13'ten 25'e çıkardığı mevcut kargo uçağı kapasitesine ilave olarak yolcu filosunda bulunan uçaklar ile de kargo taşıma amaçlı hizmet vermeye başlıyor. Bu dönemde hava kargo akışını sürdürmenin hayat kurtaracağı bilinciyle hareket eden firma, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) korona virüsle küresel çapta mücadele için aldığı tüm çalışmaları destekliyor. Turkish Cargo özel ekipleri ve operasyon birimleri ile çalışmalarına devam ederken, rezervasyon sistemi 7/24 hizmet veriyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Son Dakika: Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3’e yükseldi Ekonomi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
Son Dakika: Abdurrahim Albayrak’ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı Ekonomi
Son Dakika: Abdurrahim Albayrak'ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram’dan siyah mayolu pozunu paylaştı Ekonomi
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram'dan siyah mayolu pozunu paylaştı
Akiş GYO, bünyesindeki AVM’leri kapatma kararı aldı Ekonomi
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayısı 191’e yükseldi Ekonomi
Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayısı 191'e yükseldi
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Ekonomi
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Loading