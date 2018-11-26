26 Kasım 2018, 08:54
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Turkish'i Dondurma Filmi

Turkish

Turkish'i Dondurma filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Turkish'i Dondurma filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Yaşamını Avustralya’da sürdüren iki Türk, geçimlerini el arabası ile dondurma satarak ve devecilik ile sağlamaktadır. 1915 yılında memleketlerinde savaş çıktığını öğrenen ikili, Çanakkale’ye cepheye gitmeye karar verir ancak adadan ayrılmalarına izin verilmez. Bu sırada İngilizlerce Avustralya’da Türkler aleyhine propaganda yapılmaya ve asker devşirmek için broşür dağıtılmaya başlanır. Bunu öğrenen iki Türk, ülkelerinde veremedikleri mücadeleyi Avustralya’da vermeye karar verir.

Yönetmen koltuğunda Ayla filminin yönetmenliğini üstlenen Can Ulkay’ın oturduğu Turkish'i Dondurma’nın senaryosunu Gürkan Tanyaş kaleme alıyor. Başrollerinde Şebnem Bozoklu, Erkan Kolçak Köstendil ve Ali Atay'ın bulunduğunu gerçek bir öyküden uyarlanan filmin kadrosunda Will Thorp, Marleen Mathews, Tristan Alexander ve James Farley gibi isimler yer alıyor.


Yönetmen: Can Ulkay
Senaryo: Gürkan Tanyas
Oyuncular: Ali Atay, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu, Will Thorp, James Farley, Alma Terzic, Carl Wharton, Marleen Mathews, Coraline Chapatte, Caner Kurtaran, Tristan Alexander
Filmin Türü: Tarih
Orijinal Adı: Turkish'i Dondurma
Yapımcı Firma: Dijital Sanatlar
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Vizyon Tarihi: 08.03.2019

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Avustralya
26 Kasım 2018 Pazartesi 08:54