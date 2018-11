Turkish'i Dondurma Filmi

Turkish'i Dondurma Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Yaşamını Avustralya’da sürdüren iki Türk, geçimlerini el arabası ile dondurma satarak ve devecilik ile sağlamaktadır. 1915 yılında memleketlerinde savaş çıktığını öğrenen ikili, Çanakkale’ye cepheye gitmeye karar verir ancak adadan ayrılmalarına izin verilmez. Bu sırada İngilizlerce Avustralya’da Türkler aleyhine propaganda yapılmaya ve asker devşirmek için broşür dağıtılmaya başlanır. Bunu öğrenen iki Türk, ülkelerinde veremedikleri mücadeleyi Avustralya’da vermeye karar verir. Yönetmen koltuğunda Ayla film inin yönetmenliğini üstlenen Can Ulkay’ın oturduğu Turkish'i Dondurma’nın senaryosunu Gürkan Tanyaş kaleme alıyor. Başrollerinde Şebnem Bozoklu Erkan Kolçak Köstendil ve Ali Atay 'ın bulunduğunu gerçek bir öyküden uyarlanan film in kadrosunda Will Thorp, Marleen Mathews, Tristan Alexander ve James Farley gibi isimler yer alıyor.Can UlkayGürkan TanyasAli Atay, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu, Will Thorp, James Farley, Alma Terzic , Carl Wharton, Marleen Mathews, Coraline Chapatte, Caner Kurtaran , Tristan AlexanderTarihTurkish'i DondurmaDijital Sanatlar2018TürkiyeTürkçe08.03.2019