Turkish Journal Of Ophthalmology'den, Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesine Ödül

21 Kasım 2018 Çarşamba 15:08

BURSA'da Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sertaç Argun Kıvanç'ın, katarakt ameliyatında göze takılan farklı nitelikteki lenslerin üzerinde bakterilerin üreme özelliklerini inceleyerek kaleme aldığı çalışması, 'Turkish Journal of Ophthalmology' dergisi tarafından en iyi üç makaleden biri seçildi.Web of Science tarafından indekslenen, uluslararası editoryal yapısı olan "Turkish Journal of Ophthalmology" dergisi, yayınlanan en başarılı üç bilimsel makaleyi belirledi ve ödüllendirdi. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Sertaç Argun Kıvanç'ın bilimsel çalışması 'Biofilm oluşturma genlerine sahip olan ve olmayan Stafilococus epidermidis suşlarının, göz içi lensler üzerinde biofilm oluşturma kapasitelerinin karşılaştırılması' ile ilgili çalışması, en başarılı üç bilimsel yayın arasına girerek ödüle layık görüldü.Katarakt ameliyatında göze takılan farklı nitelikteki lenslerin üzerinde bakteri üreme özelliklerinin incelendiği ve göz cerrahileri sonrası gelişebilecek enfeksiyonlarda yol gösterici olabilecek çalışma, Eskişehir Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Mikrobiyoloji Bölümü"nden Prof. Dr. Merih Kıvanç'ın katkıları ile yapıldı. Çalışmaya Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi"nden Doç. Dr. Sezin Türk Kaya da illüstrasyonlarıyla destek verdi.- Bursa