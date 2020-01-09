Turkish Yatırım / Sayar: Finans dijital sektör olarak görülmeli

Turkish Yatırım Genel Müdürü Serkan Sayar, dijital altyapısını gelecek teknolojilere uygun olarak hazırlayan kurumların rekabette çok avantajlı bir konuma geçeceğine işaret ederek, "Finans sektörü artık tamamen dijital bir sektör olarak görülmesi gerekiyor" dedi.

TurkishBank Group'un sermaye piyasalarındaki temsilcisi Turkish Yatırım, teknoloji şirketi Infina Yazılım ile işbirliği yaptı.

İşbirliğini değerlendiren Turkish Yatırım Genel Müdürü Serkan Sayar, finans sektörünün artık tamamen dijital bir sektör olarak görülmesi gerektiğini ve altyapısını gelecek teknolojilere uygun olarak hazırlayan kurumların rekabette çok avantajlı bir konuma geçeceğini söyledi.

Infina Yazılım Genel Müdürü Y. Nejat Özek de, gelecekte, sadece dijital dönüşüme şimdiden dahil olan kurumların ayakta kalabileceği uyarısı yaptı.

Turkish Yatırım'dan yapılan açıklamada, "Infina Yazılım işbirliği ile geliştirilen yeni Turkish Yatırım alt yapısı, iş süreçlerinin daha hızlı ve güvenli yönetilmesine paralel olarak, müşterilere daha yüksek kalitede ve yenilikçi hizmetin de sunulmasına imkan vermektedir. Turkish Yatırım, yenilenen altyapısıyla internet şubesinde müşterilerine daha fazla işlem türü ve müşteri ihtiyaçlarına uygun raporlamalar sunuyor. Infina Yazılım'ın sunduğu teknoloji ile Turkish Yatırım altyapısı, yapay zeka ve makine öğrenmesi destekli dijital varlık yönetimi uygulamaları için de hazır hale geldi" denildi.