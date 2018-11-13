Turkishbank Şube Bankacılığını Sanatla Buluşturuyor

Banka şubelerini birer deneyim alanına dönüştürme vizyonuna dayanan "şube-sergi" konseptini benimseyen TurkishBank
, Nişantaşı
Valikonağı'nda yer alan Merkez
Şubesi'ni sanatla birleştiriyor.
Böylelikle müşteriler şube ziyareti sırasında birbirinden değerli eserleri de inceleyebilme fırsatı yakalıyor.
TurkishBank Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Börteçene, dünya bankacılığında da deneyimsel şube alanı trendinin yayıldığını belirtti ve şöyle devam etti:
"Fiziki şubelerdeki trafik her geçen gün azalıyor. 2022'ye kadar yüzde 36'lık bir azalma öngörülüyor.
"Ayı dönemde mobil bankacılık trafiğinin ise yüzde 121'lik artış sağlayacağı öngörülüyor.
"Biz de TurkishBank olarak bu gerçekten yola çıkıp mevcut şubelerimizi nasıl değerlendirebiliriz, dijital bankacılıktaki hıza ve yenilikçiliğe öncülük ederken bir yandan da şube deneyimini müşterilerimiz için nasıl daha cazip hale getiririz diye düşündük ve sanata başvurduk."
"Dünya devleri şubelerini üçüncü nesil kahve mekanı ya da tiyatro sahnesi gibi alanları içine dahil ederek tasarlamaya başladı.
"Biz kurulduğumuz ilk günden bu yana ilişki bankacılığına odaklandık. Sanat da bu anlayışı pekiştirecek. Merkez şubemizde başlattığımız bu deneyimi farklı şubelerimize de yaymayı planlıyoruz."
Turkishbank Merkez Şubesi'nde yer alan sanat eserleri klasiklerle çağdaş sanatı bir araya getiren bir perspektiften sunuluyor. Halihazırda 12 eserlik bir seçkiyi kapsayan Merkez Şube Abidin Dino
, Nejad Melih Devrim, Elvan Alpay ve Erdağ Aksel gibi sanatçıların işlerine ev sahipliği yapıyor.
Nişantaşı'nda yer alan TurkishBank Merkez Şubesi'nde görülebilecek eserler ise şöyle:
Abidin Dino – Antibes
Erdağ Aksel - Güzellik Nesneleri Serisi
Kaan Küley – Bürokrasinin Kırtasiyesi Selma
Gürbüz - Kamiyama Aslanları
Elvan Alpay - Düş Orman Serisi Emin Mete
Erdoğan - Beautiful Sadness V
Nasan Tur - Trust is Demanding
Nejad Melih Devrim - Abstrait Vert
Sercan Gündoğar – Evcil Doğa
Sercan Gündoğar – Yaşayan İzler
Mustafa Horasan
– Alacakaranlık
Mustafa Horasan – İçimdeki Şeytanı Öldürürsen Meleği de Öldürürsün (Fotoğraflı) - İstanbul
Nişantaşı,Merkez,Turkish Bank