TurkishWIN ve EMCC İşbirliği

Bugüne kadar EMCC akredite mentorluk programı kapsamında üyeleri ile 450'nin üzerinden başarılı eşleşme gerçekleştiren ve program dahilinde yapılan eşleşmelerin takip süreçlerini yöneten TurkishWIN, üniversite paydaşlık çalışmaları ile mentorlukta etki alanını giderek büyütmeyi hedefliyor. Tüm bunların yanısıra BP, Castrol, Unilever Sales, Unilever Food Solutions, Avon ve bunun gibi halihazırda kurum içi mentorluk programı yürüten bir çokşirkete kurum dışı mentorluk programı imkanını sunan TurkishWIN, Avrupa Kalkınma Bankası ile girişimcilere özel mentorluk programı yönetme tecrübesini de elde etmiştir.Üniversite paydaşlıkları kapsamında Gedik Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi ve MEF Üniversiteleri ile çalışmalarını 2017 yılından beri yürütmekte olan TurkishWIN, Kariyer ve Rehberlik merkezleri ile birebir çalışarak yönlendirme ve programın etkin bir şekilde yönetimi konusunda süreçleri yürütmektedir. EMMC Turkey işbirliği ise, TurkishWIN'in paydaşlık çalışmalarının son halkası. EMMC Turkey ve TurkishWIN'in üniversitelere yönelik mentorluk programı işbirliği kapsamında, EMCC Turkey mentor akreditasyonu, ihtiyaç analizi, süreç tasarımı ve eğitim adımlarını, TurkishWIN ise programa katılacak üniversitelerin belirlenmesi ve network yönetimi adımlarını üstlenecek. Mentor havuzları sektörel çevrelerden, mezunlardan ve deneyimli öğrencilerden oluşacak.

Üniversite öğrencilere kariyer ve kişisel gelişim

Üniversitelerin kariyer merkezleri ya da mezunlar dernekleri ile birebir çalışacak olan EMCC Turkey ve TurkishWIN, bu işbirliğiyle üniversite öğrencilerinin kariyer hedeflerini belirleyebilmeleri, iş hayatına hazırlanmaları ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmalarını hedefliyor. Bilgi talebi ve başvurular ise info@turkishwin.com adresine yapılıyor.

TurkishWIN Kurucusu Melek Pulatkonak, işbirliğine ilişkin olarak, "Mesleklerin ve sektörlerin hızla değiştiği bilgi çağında üniversite öğrencileri ve mezunlar, sirketler ve networkler arasında deneyim paylaşımını hızlandıran en önemli köprülerden biri mentorluk ve deneyim paylaşımları. Üniversitelerin çağı yakalama yarışında destekleyecek olan mentorluk networklerini çok önemsiyor, destek olmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.