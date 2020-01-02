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Türkiye 1'ncisi Malatyalı öğrenci oldu

Siyer-i Nebi yarışması sonucunda Türkiye 1'ncisi Malatyalı öğrenci Ahmet Kıymık oldu.

02.01.2020 14:20 | Son Güncelleme: 02.01.2020 14:25 Türkiye 1'ncisi Malatyalı öğrenci oldu
Siyer-i Nebi yarışması sonucunda 1'ncisi Malatyalı öğrenci Ahmet Kıymık oldu.

Anadolu Gençlik Derneği'nin (AGD) her yıl lise öğrencileri arasında düzenlediği Siyer-i Nebi yarışmasına, Türkiye genelinde yaklaşık 300 bin öğrenci katıldı.

Liseli gençler arasında düzenlenen, Hz.Muhammed (S.A.V.) efendimizin izinde konulu Siyer-i Nebi sınavı yarışması sonunda Türkiye 1'ncisi, bütün soruları doğru cevaplayan Malatya'da bir özel okulun Fen Lisesi öğrencisi Ahmet Kıymık oldu.

Kıymık'a ödülünü İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Türkmen takdim etti. - MALATYA

Anadolu Gençlik Derneği, Malatya, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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