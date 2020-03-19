Türkiye 100 milyar liralık önlem paketi açıkladı, diğer Avrupa ülkeleri ne yaptı? | Covid-19
Koronavirüs salgının merkez üssü haline gelen Avrupa'da hükümetler ekonomik çöküş yaşanmaması için ardı ardına kurtarma paketleri açıkladı
19.03.2020 12:43 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:43
Tüm dünyada hızla yayılan koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen Avrupa 'da hükümetler bir yandan salgınla mücadele için bütün sağlık sistemlerini tam kapasite çalıştırmaya uğraşırken bir yandan da virüsün yayılmasını engellemek için de karantina bölgeleri ve sokağa çıkma yasaklarını hayata geçiriyor.
Bu önlemlerin sebep olduğu ekonomik sıkıntıları aşmak için Avrupalı hükümetler ard arda ekonomik paketler devreye soktu.
Bu önlemlerin sebep olduğu ekonomik sıkıntıları aşmak için Avrupalı hükümetler ard arda ekonomik paketler devreye soktu.
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Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Euronews.com