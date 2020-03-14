Türkiye 14 ülkeye kapılarını kapattı
Koronavirüs önlemleri kapsamında, 9 Avrupa ülkesiyle uçuşların durdurulmasıyla Türkiye'nin kapılarını kapattığı ülke sayısı 14'e ulaştı.
14.03.2020 16:06 | Son Güncelleme: 14.03.2020 16:06
Koronavirüs önlemleri kapsamında, 9 Avrupa ülkesiyle uçuşların durdurulmasıyla Türkiye 'nin kapılarını kapattığı ülke sayısı 14'e ulaştı.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Koronavirüs, Türkiye, Avrupa, Ekonomi
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