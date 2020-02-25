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Türkiye 16 Yaş Erkek Tenis Milli Takımı, Avrupa 5'incisi

Türkiye 16 Yaş Erkek Tenis Milli Takımı, Avrupa Kış Kupası Finalleri'nde 5. oldu.

25.02.2020 11:14 | Son Güncelleme: 25.02.2020 11:14Türkiye 16 Yaş Erkek Tenis Milli Takımı, Avrupa 5'incisi
16 Yaş Erkek Milli Takımı, Kış Kupası Finalleri'nde 5. oldu.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, eleme gruplarında ilk 2'ye giren milli takım, 8 ülkenin katıldığı Avrupa Kış Kupası Finalleri'nde mücadele etti.
Fransa'nın Ronchin kentinde düzenlenen organizasyonun açılış turunda İtalya'ya 2-1 yenilen ay-yıldızlı ekip, daha sonra Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti.
Baran Söyler, Togan Tokaç, Toprak Avcıbaşı'nın temsil ettiği, Turan Can Uyar'ın kaptanlığını yaptığı Türkiye 16 Yaş Erkek Milli Takımı, şampiyonadaki son maçında Rusya ile karşılaştı.
Karşılaşmadan 2-1 galip ayrılan milliler, organizasyonu 5. sırada tamamladı.

Türkiye, Avrupa, Tenis, Spor

Kaynak: AA

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