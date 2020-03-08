Türkiye 19 Yaş Altı Badminton Şampiyonası sona erdi
Türkiye 19 Yaş Altı Badminton Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular belli oldu.
08.03.2020 17:02 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:02
Türkiye 19 Yaş Altı Badminton Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular belli oldu.
Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 620 sporcunun katılımıyla 4 Mart'ta başlayan organizasyon, Ankara 'daki Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde oynanan final maçlarıyla tamamlandı.
Şampiyonada ilk 3'e girerek nisan ayında Hırvatistan'da düzenlenecek Uluslararası Gençler Badminton Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanan sporcular şunlar:
Tek kadınlar:
1. Zeynep Akdeniz
2. Azime Serttaş
3. Ayşegül Yemişen
3. Ceren Özdemir
Tek erkekler:
1. Nurullah Saraç
2. Sezgin Kelebek
3. Hasan Berkay Günbaz
3. Barış Özkan
Çift kadınlar:
1. Yasemen Bektaş-Cansu Erçetin
2. Azime Serttaş-İrem Uysal
3. Sudenaz Duyar-Zehra Güldal
3. Bahar Sabancı-Nisanur Tunçer
Çift erkekler:
1 Hasan Berkay Günbaz-Nurullah Saraç
2. Semih Baha Başakın-Sezgin Kelebek
3. Taha Emirhan Budak-Abdulsamet Özdemir
3 Mete Kaan Uçan-Batuhan Uğurlu
Karışık çiftler:
1. Yasemen Bektaş-Semih Baha Başakın
2. Zeynep Akdeniz-Yunus Emre Karakaş
3. Ceren Özdemir-Hilmi Can Şimşek
3. Cansu Erçetin-Taha Emirhan Budak
Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 620 sporcunun katılımıyla 4 Mart'ta başlayan organizasyon, Ankara 'daki Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde oynanan final maçlarıyla tamamlandı.
Şampiyonada ilk 3'e girerek nisan ayında Hırvatistan'da düzenlenecek Uluslararası Gençler Badminton Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanan sporcular şunlar:
Tek kadınlar:
1. Zeynep Akdeniz
2. Azime Serttaş
3. Ayşegül Yemişen
3. Ceren Özdemir
Tek erkekler:
1. Nurullah Saraç
2. Sezgin Kelebek
3. Hasan Berkay Günbaz
3. Barış Özkan
Çift kadınlar:
1. Yasemen Bektaş-Cansu Erçetin
2. Azime Serttaş-İrem Uysal
3. Sudenaz Duyar-Zehra Güldal
3. Bahar Sabancı-Nisanur Tunçer
Çift erkekler:
1 Hasan Berkay Günbaz-Nurullah Saraç
2. Semih Baha Başakın-Sezgin Kelebek
3. Taha Emirhan Budak-Abdulsamet Özdemir
3 Mete Kaan Uçan-Batuhan Uğurlu
Karışık çiftler:
1. Yasemen Bektaş-Semih Baha Başakın
2. Zeynep Akdeniz-Yunus Emre Karakaş
3. Ceren Özdemir-Hilmi Can Şimşek
3. Cansu Erçetin-Taha Emirhan Budak
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Türkiye 19 Yaş Altı Badminton Şampiyonası sona erdi
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Spor
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Spor
Son Dakika: Rusya: Ateşkesin ardından Suriye'de 8 ateşkes ihlali tespit ettik
Spor
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi hizmete açıldı
Spor
Erdoğan, şehit annelerinin konuşmalarının yer aldığı videoyu izlerken gözyaşlarını tutamadı
Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul projesi en yakın zamanda ihaleye çıkıyor
Spor
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu