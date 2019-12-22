Haberler » Spor » Türkiye 19 Yaş Altı Sualtı Hokeyi Şampiyonası sona erdi - Spor

Türkiye 19 Yaş Altı Sualtı Hokeyi Şampiyonası sona erdi

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından Kütahya'da düzenlenen Türkiye 19 Yaş Altı Sualtı Hokeyi Şampiyonası tamamlandı.

22.12.2019 18:40 | Son Güncelleme: 22.12.2019 19:12 Türkiye 19 Yaş Altı Sualtı Hokeyi Şampiyonası sona erdi
Sualtı Sporları Federasyonu tarafından 'da düzenlenen Türkiye 19 Yaş Altı Sualtı Hokeyi Şampiyonası tamamlandı.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi'ndeki olimpik yüzme havuzunda 4 gün süren müsabakalara, 25 kulüp katıldı.
Kadınlarda birinciliği İstanbul Bilimsel Yüzme Spor Kulübü, ikinciliği Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Spor Kulübü, üçüncülüğü de Deniz Yıldızları Spor Kulübü elde etti.

Erkeklerde ise Deniz Kızı Sualtı ve Doğa Sporları Kulübü birinci, ODTÜ Spor Kulübü ikinci, Deniz Yıldızları Spor Kulübü de üçüncü oldu.

Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları, protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanlığı, Kütahya, Türkiye, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

19:27   Fenerbahçe - Beşiktaş (EK FOTOĞRAFLAR) - Spor
19:26   Fenerbahçe taraftarlarından Caner Erkin'e küfürlü tezahürat! - Spor
19:24   Beşiktaş (FOTOĞRAFLAR) - Spor
19:21   Niğde'de yüzme bilmeyen kalmayacak - Spor
19:19   Bülent Uygun: "Resmen kadro eksikliği yaşıyoruz" - Spor
18:49   Fenerbahçeli taraftarlar, Caner Erkin'i ıslıkladı! - Spor
18:48   F.Bahçe'de Van Persie sürprizi! İstanbul'a geldi - Spor
18:39   Başakşehir deplasmanda farka koştu, farkı 4'e indirdi - Spor
18:00   F.Bahçe'de Emre Belözoğlu depremi! Derbide yok - Spor
17:54   İrina Morozyuk'tan bikinili paylaşım! Beğeni yağmuruna tutuldu - Spor
22.12.2019 19:30:42