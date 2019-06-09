Türkiye 2-0 Fransa maç özeti izle: Müthiş oyun, tarihi galibiyet!

Türkiye A Milli Futbol Takımımız, Fransa'yı 2-0 yenerek üçte üç yaptı ve grupta liderliğe yükseldi. 25 yaş ortalaması ile sahaya çıkan milli takımımız, son dünya şampiyonu Fransa karşısında müthiş bir oyun sergiledi. Kadrosunda Mbappe, Pogba, Sissoko, Griezmann, Giroud gibi yıldız futbolcuları barındıran Fransa'ya pozisyon vermedik. Hasan Ali Kaldırım'ın savunması karşısında Mbappe, sol kanada geçmek zorunda kaldı. Türkiye Fransa maç özetini aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

TÜRKİYE FRANSA MAÇ ÖZETİ

ŞENOL GÜNEŞ'TEN KRİTİK 3 DEĞİŞİKLİK!

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, ay-yıldızlı ekibin bundan önce oynadığı Moldova maçına göre Fransa karşılaşmasında ilk 11'de 3 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, Moldova maçında ilk 11'de görev verdiği Deniz Türüç, Cenk Tosun ve Hakan Çalhanoğlu'nun yerine Fransa karşısında Cengiz Ünder, İrfan Kahveci ve Kenan Karaman'a şans tanıdı.

TÜRKİYE FRANSA MAÇI ÖNEMLİ ANLARI

17. dakikada sağ kanattan Cengiz Ünder'in ortasında, ceza sahası içerisinde topa iyi yükselen Dorukhan Toköz'ün vuruşunda Kenan Karaman ofsaytta kaldı.

19. dakikada Fransa'nın geliştirdiği atakta Mbappe'nin ortasına yükselen Griezmann'ın kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

30. dakikada ay-yıldızlı ekip öne geçti. Cengiz Ünder'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Merih Demiral kafayla topu altıpas üzerine gönderdi. Topa iyi yükselen Kaan Ayhan meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

38. dakikada İrfan Can Kahveci rakibinden çaldığı topla ceza sahası içerisine hareketlenerek meşin yuvarlağı Burak Yılmaz'a gönderdi. Bu oyuncunun altıpas üzerinden zayıf vuruşunda top kaleci LIoris'te kaldı.

40. dakikada milliler farkı 2'ye çıkardı. Dorukhan Toköz'ün ara pasına hareketlenen Cengiz Ünder'in ceza sahası içerisinden sağ çaprazdan sert şutunda top ağlara gitti: 2-0

43. dakikada Cengiz Ünder'in sağ köşe gönderinden kullandığı korner atışında Merih Demiral'ın kafa vuruşu yandan auta gitti.

54. dakikada Kenan Karaman'ın rakibine baskıyla kazandığı topu ceza sahası içerisindeki Burak Yılmaz'a gönderdi. Burak'ın sol çaprazdan vuruşunda kaleci LIoris topu güçlükle kornere çeldi.

55. dakikada Cengiz Ünder'in sağ köşe gönderinden kullandığı korner atışında topa iyi yükselen Kenan Karaman'ın vuruşunda topu kaleci LIoris uzaklaştırdı.

56. dakikada Griezmann'ın sağ köşe gönderinden kullandığı korner atışında Mert Günok topa hakim oldu.

69. dakikada Burak Yılmaz'ın pasında Mahmut Tekdemir'in ceza yayı önünden sert şutunu kaleci LIoris güçlükle kornere çeldi.

79. dakikada Cengiz Ünder'in sağ korner çizgisine yakın noktadan kullandığı serbest vuruşta top az farkla üstten auta gitti.

80. dakikada Griezmann'ın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Mert Günok topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

85. dakikada Kenan Karaman'ın ara pasına hareketlenen Burak Yılmaz ceza sahası içinden vuruşunda top kale direği dibinden auta gitti.

Karşılaşma, A Milli Futbol Takımı'nın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

TÜRKİYE 2 - FRANSA 0

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Dorukhan Toköz (Dk. 89 Abdülkadir Ömür), Cengiz Ünder (Dk. 84 Yusuf Yazıcı), İrfan Can Kahveci (Dk. 79 Ozan Tufan), Kenan Karaman, Burak Yılmaz

Fransa: LIoris, Digne (Dk. 46 Mendy), Umtiti, Varane, Pavard, Matuidi (Dk. 46 Coman), Pogba, Sissoko, Griezmann, Giroud (Dk. 72 Ben Yedder), Mbappe

Goller: Dk. 30 Kaan Ayhan, Dk. 40 Cengiz Ünder (Türkiye)