Türkiye 2. Lig Futsal Müsabakaları Nevşehir'de Başladı

Türkiye
Üniversite Sporları Federasyonu (TSUF) tarafından organize edilen ve Nevşehir
Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Türkiye 2. Lig Futsal Müsabakaları" başladı.
NEVÜ Spor Merkezinde başlayan müsabakalara, kızlarda, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Muş
Alpaslan Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi
ve Çukurova Üniversitesi
, erkeklerde ise Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi
, Iğdır Üniversitesi
, Muş Alpaslan Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi katılıyor.
30 Mart'a kadar devam edecek müsabaka sonunda derece elde eden takımlar, bir üst lige yükselecek.
Müsabakalardaki ilk karşılaşmaları, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı
ve TSUF Nevşehir İl Temsilcisi Doç. Dr. Özden Taşğın birlikte izledi.
Türkiye, Nevşehir, Spor
Kaynak: AA