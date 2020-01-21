Haberler » Yaşam » Türkiye 2.'si oldu - Haberler

Türkiye 2.'si oldu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Dodurga Spor Kulübü sporcusu Nisa Arıkan Türkiye Taekwondo Şampiyonası Gençler kategorisinde Türkiye 2.'si oldu.

21.01.2020 12:50 | Son Güncelleme: 21.01.2020 12:55Türkiye 2.'si oldu
'in Bozüyük ilçesinde Kulübü sporcusu Nisa Arıkan Taekwondo Şampiyonası Gençler kategorisinde Türkiye 2.'si oldu.

Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, başarılı sporcu ve antrenörünü tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Başkan Selim Tuna, yaptığı açıklamada "Ankara'da devam eden gençler Türkiye Taekwondo şampiyonasında Dodurga Spor Kulübü sporcumuz Nisa Arıkan Türkiye 2.si olarak Milli takıma davet edildi. Nisa tıpkı Hanife ve Şüheda gibi Uluslararası Turkish Open Taekwondo turnuvasında ülkemizi temsil edecek. Kendisini ve antrenörünü başarılarından dolayı kutluyor, bize yaşattıkları bu gurur dolayısıyla teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

Bilecik, Dodurga, Türkiye, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

Son Dakika Haberleri

21.01.2020 17:01:20