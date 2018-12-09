Türkiye 2018 Güzeli Şevval Şahin, Miss World Yarışmasında İlk 30'a Giremedi

Çin'de dün düzenlenen 'Miss World' güzellik yarışmasında ipi, Meksikalı güzel Vanessa Ponce de Leon göğüsledi. Uluslararası İşletme bölümünden mezun olan 26 yaşındaki güzel, Ulusal Gençlik Enstitüsü'nün sözcüsü olmasının yanı sıra modellik ve sunuculuk yapıyor.

İLK 30'DA YER ALAMADI

Miss Turkey 2018 birinci güzeli Şevval Şahin, Miss World'de Türkiye'yi temsil etti. Şahin ilk 30 güzel arasında yer alamadı.

"ÇOK GÜZEL DUYGULAR İÇİNDEYİM" PAYLAŞIMINI YAPTI

Şahin yarışma öncesi yaptığı Instagram paylaşımında "Çok güzel duygular içindeyim. Bütün gün mutluluktan hepimiz ağladık haha. Burada olmak çok güzel ve bu akşam en çok anın tadını çıkaracağım" demişti.

RAKİBİNİ TEBRİK ETTİ

Yarışma sonrasında birinci güzel Vanessa Ponce de Leon ile fotoğrafını sosyal medyada paylaşan Şahin, rakibini kutladı.

Miss World 2018 Birincisi Vanessa Ponce de Leon