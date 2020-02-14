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Türkiye, 2019'da AB ile ticaret fazlası verdi

Türkiye, 2019 yılında Avrupa Birliği (AB) ile ticarette 1,5 milyar avro fazla verdi.

14.02.2020 13:50 | Son Güncelleme: 14.02.2020 13:50Türkiye, 2019'da AB ile ticaret fazlası verdi
, 2019 yılında Birliği (AB) ile ticarette 1,5 milyar avro fazla verdi.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 27 üyeli AB ve 19 üyeli Avro Bölgesi'nin 2019 yılı aralık ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.
Verilere göre, AB'nin aralık ayında toplam ihracatı 172,8 milyar avro, ithalatı 149,4 milyar avroya ulaştı. AB, aralık ayında yaklaşık 23,4 milyar avroluk ticaret fazlası verdi.
Avro Bölgesi'nin ise aralık ayında toplam ihracatı 186,1 milyar avro, ithalatı 163 milyar avro seviyesine çıktı. Böylece Avro Bölgesi, söz konusu dönemde yaklaşık 23,1 milyar avroluk ticaret fazlasına ulaştı.
Eurostat verilerine göre, Türkiye, 2019'un 12 ayında AB'ye yaklaşık 69,7 milyar avro ihracat yaparken, AB'den 68,2 milyar avro ithalat gerçekleştirdi. Böylece, Türkiye 2019'da AB ile ticaretinde 1,5 milyar avroluk fazla gerçekleştirdi.

Avrupa Birliği, Türkiye, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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