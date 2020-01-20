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Türkiye 2020'de oyuna ne kadar para harcayacak ve hangi oyunları oynayacak?

Türkiye 2018'de 853 milyon dolar oyun harcaması yaparken, 2020'de Cyberpunk 2077, Death Stranding, Avatar, Wastelands 3, Doom Eternal başta olmak üzere yüzlerce yeni oyun piyasaya çıkacak.

20.01.2020 15:30 | Son Güncelleme: 20.01.2020 15:30Türkiye 2020'de oyuna ne kadar para harcayacak ve hangi oyunları oynayacak?

'de 65 oyunun yetkili satıcısı olan Oyunfor.com, Türkiye'de ön siparişte en çok ilgi gören oyunları açıkladı.

Grafikleri ve oynanış mekanikleri son dönemde giderek gelişen oyunlar, tıpkı birer prodüksiyonu gibi her aşaması ince elenip sık dokunarak hazırlanıyor. Milyonlarca dolar harcanarak hazırlanan PC, konsol oyunları ve mobil oyunlar, harcamalar açısından da önemli bir ekonomik gösterge sunuyor.

Türkiye'nin 2020 oyun harcamalarında yüzde 50 artış bekleniyor

Türkiye'de oyun severler 2018 yılında 853 milyon dolar oyun harcaması gerçekleştirdi. Oyunfor.com Genel Müdürü Mehmet Dumanoğlu, "2019 yılında oyun harcamaları yüzde 50 arttı ve kişi başı 150 TL oldu. Bu sene de artışın benzer bir oranda gerçekleşmesini bekliyoruz. Özellikle 2020'de çıkacak heyecan verici birçok oyun var, bunlar kur farkından dolayı artan fiyatlara rağmen harcamaların belirli bir çizgide kalmasını sağlayacaktır" dedi.

, İstanbul'u geride bıraktı

Oyunfor.com verilerine göre ön siparişe açılan oyunlar arasında en çok Vampire: The Masquerade ve Bloodlines 2 ilgi görüyor.

Yeni oyunlara ilgi en çok İzmir'den gösterilirken, bunu İstanbul, Bursa ve Ankara izliyor.

Erkekler listenin en üst sırasındaki Vampire: The Masquerade siparişi verirken, kadınlar Resident Evil 3'ü tercih ediyor.


Hollywood, Türkiye, İzmir, Güncel

Kaynak: Bültenler

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