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Türkiye, 2020 Kış Gençlik Olimpiyatları'na 14 sporcuyla katılacak

2020 Lozan Kış Gençlik Olimpiyatları'nda Türkiye'yi 14 sporcu temsil edecek.

16.12.2019 16:36 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:36Türkiye, 2020 Kış Gençlik Olimpiyatları'na 14 sporcuyla katılacak
2020 Kış Gençlik Olimpiyatları'nda 'yi 14 sporcu temsil edecek.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamaya göre 9-22 Ocak tarihlerinde İsviçre'nin Lozan kentinde düzenlenecek organizasyona, 70'i aşkın ülkeden 15-18 yaş aralığında 1880 sporcu katılacak.
8 branş, 16 disiplindeki (alp disiplini kayak, artistik buz pateni, biatlon, buz hokeyi, curling, kayakla atlama, kayak dağcılık, kayaklı koşu, kısa mesafe sürat pateni, sürat pateni, bobsled, luge, skeleton, kuzey kombine, serbest stil kayak, snowboard) yarışmalara sahne olacak 3. Kış Gençlik Olimpiyatları'nda Türkiye adına 14 sporcu yarışacak.
Türkiye, Innsburg 2012'de 4, Lillehammer 2016'da ise 13 kişilik kadroyla mücadele etmişti.
Lozan 2020'de ay-yıldızlı formayı giyecek sporcular şunlar:
Alp disiplini kayak: Mina Baştan, Derin Berkin
Biatlon: Mine Kılıç, Barış Oduncu
Buz hokeyi: Sidre Özer, Kerem Alsan, Ziya Efe Güçlü
Curling: Berfin Şengül, İfayet Şafak Çalıkuşu, Kadir Polat, Selahattin Eser
Kayaklı koşu: Fatma Yavuz, Özlem Ceren Dursun, Mehmet Türün

Türkiye, Lozan, Spor

Kaynak: AA

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