Türkiye, 2020 yılını coşkuyla karşıladı

İstanbullular ve turistler, yeni yılı başta Beyoğlu olmak üzere Beşiktaş ve Kadıköy gibi ilçelerde gerçekleştirilen etkinliklerle karşıladı.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde bir araya gelen çok sayıda vatandaş ve turist, yeni yıla saniyeler kala hep bir ağızdan geri sayım yaptı.

Bazı vatandaşlar meşale yakarken, bazıları da dilek balonları uçurdu. İstiklal Caddesi boyunca da şarkılar söyleyerek yeni yıla girenler, güzel görüntüler oluşturdu.

Taksim Meydanı'na İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından konulan ışıklandırılmış yılbaşı ağacı önünde fotoğraf da çektiren vatandaşlar, havai fişeklerin görüntüsünü cep telefonlarına kaydetti.

BEŞİKTAŞ VE KADIKÖY

Beşiktaş'ta da vatandaşlar geri sayım yaparak yeni yıla girdi. Bazı vatandaşlar yeni yılın ilk dakikalarına eğlence mekanlarda girerken, bir kısım vatandaş ise iskelede ve Ortaköy'de gerçekleştirilen havai fişek gösterisini izledi. Gösterileri cep telefonları ya da profesyonel kameralarla kaydeden vatandaşlar, şarkılar söyleyerek keyifli zaman geçirdi.

Kadıköy, Bağdat Caddesi, Altıyol, Boğa ve Rıhtım Meydanı olmak üzere merkezi yerlerde de bir araya gelen vatandaşlar 2020'nin gelişini kutladı.

Boğa Heykeli çevresinde toplanan bir grup vatandaş, yeni yıla saniyeler kala geri sayım yaptı. Bazı vatandaşlar da yeni yıl coşkusunu fotoğraflarına yansıttı.

BAŞKENTTE YENİ YIL KUTLAMALARI

Ankaralılar, 2020 yılına 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Tunalı Hilmi Caddesi ve Aşkabat Caddesi'ndeki kutlamalarla girdi.

Akşam saatlerinden itibaren meydan ve caddelerde toplanmaya başlayan Başkentliler, soğuk havaya rağmen saatler ilerledikçe kalabalık gruplar halinde eğlendi. Geri sayarak yeni yıla adım atan vatandaşlar, müzik eşliğinde bir süre eğlendi. Ankaralılar, yeni yılın ilk dakikasıyla birlikte meşaleler yaktı.

Bu arada Vali Vasip Şahin, İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ünsal Bulut da Kızılay Meydanı'na gelerek, Komuta Kontrol Otobüsü'nden güvenlik kameraları aracılığıyla alınan önlemleri denetledi.

ULUDAĞ'DA YILBAŞI COŞKUSU

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da, binlerce kişi karlar üstünde yılbaşını coşkuyla karşıladı.

Özellikle Körfez ülkelerinden gelen binlerce turist ve yerli ziyaretçi, 2020'in ilk dakikalarına Uludağ'da girmeyi tercih etti.

Oteller Bölgesi'ndeki kayak pistinde vatandaşlar neredeyse 1 metreyi bulan kar kalınlığında yeni yılın ilk saniyelerini bekledi.

Yeni yılın ilk saatleriyle atılan havai fişekler görsel şölen oluşturdu, dilek fenerleri gökyüzüne bırakıldı.

ORTAKÖY MEYDANI DOLDU

İstanbullular ve turistler, yeni yılı havai fişek ve ışık gösterileriyle karşıladı.

Yeni yıl dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Ortaköy Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe katılmak isteyen vatandaş ve turistler, akşam saatlerinden itibaren alana geldi.

Polis ekipleri, meydanın iki girişinde de yoğun güvenlik önlemi aldı. Vatandaşlar, ekipler tarafından arandıktan sonra alana alındı.

Meydanda kurulan platformdan çalınan şarkılara eşlik eden vatandaşlar, gönüllerince eğlendi.

Etkinliğe katılanlar, deniz yüzeyine kurulan platformdan yapılan havai fişek ve ışık gösterisi ile Büyük Mecidiye Camisi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü manzarasıyla yeni yıla "merhaba" dedi.

İZMİRLİLER YENİ YILA CUMHURİYET MEYDANI'NDAKİ KUTLAMALARLA GİRDİ

Yeni yılı bir arada karşılamak isteyen İzmirliler, soğuk havaya rağmen Cumhuriyet Meydanı'nı doldurdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği etkinlikte vatandaşlar, DJ Ozan Doğulu'nun verdiği konserle eğlendi.

Yeni yıla saniyeler kala hep bir ağızdan 10'dan geriye doğru sayan vatandaşlar, yakınlarına ve arkadaşlarına sarılarak yeni yıl sevincini yaşadı.

Yılbaşı kutlamalarının yoğunlaştığı bölgelerde polisin geniş güvenlik önlemi aldığı gözlendi.

ÇANAKKALE VE TRUVA ATI 2020'NİN İLK DAKİKALARINDA HAVAİ FİŞEKLERLE AYDINLANDI

Çanakkale Belediyesi tarafından Yat Limanında düzenlenen havai fişek gösterisi, kordonboyu ve Truva Atı önünde görsel şölene dönüştü. Binlerce kişinin akın ettiği kordon boyundaki havai fişek gösterisi 20120'NIN ilk dakikalarında nefesleri kesti. Çanakkaleliler bu anları fotoğraf ve selfie ile ölümsüzleştirdi.

Çanakkale'de binlerce kişi 2020 yılının ilk dakikalarında kordonboyuna akın etti. Çanakkale Belediyesi tarafından yat limanında düzenlenecek olan havai fişek gösterisi öncesinde binlerce kişi kordonboyu ve Truva Atı önünde beklemeye başladı. Saatler 00.00'ı gösterdiği 2020 yılının ilk saniyelerinde başlayan havai fişek gösterisiyle görsel şölen yaşandı. Havai fişekler kordonboyu ve Truva Atı'nı aydınlatarak muhteşem manzaralar ortaya çıkardı.

Bu anlarda 2020 yılına girmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşayan binlerce vatandaş ellerinde cep telefonlarıyla havai fişek gösterisi eşliğinde selfie ve fotoğraf çekerek bu anları ölümsüzleştirdi.

BODRUM'DA YENİ YIL COŞKU İÇİNDE KUTLANDI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde binlerce kişi coşku içinde yeni yılı kutladı.

Bodrum'da yılbaşı gecesi belediye meydanına binlerce kişi geldi. Rengarenk süslenen cadde ve sokaklarda dolaşan vatandaşlar 2020 saatler kala Bodrum Belediye meydanında toplandı. Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen yılbaşı konserinde sahneye Dj Suat Ateşdağlı çıktı. Binlerce kişiye canlı performans sergileyen ünlü DJ'in çaldığı şarkılarla coşan vatandaşlar hep bir ağızdan geri sayım yaptı. 2020 yılına girildiğinde ise vatandaşlar eğlencenin doruğuna ulaştı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise sahneye çıkarak meydanda toplanan vatandaşların yeni yılını kutladı.

ANTALYA'DA 2020'Yİ DENİZDE YÜZEREK KARŞILADILAR

Antalya'da kendilerine 'Yaz Kış Denize Girenler' adını veren ve aralarında öğretmen, mühendis, iş adamları ile farklı mesleklerden kişilerin bulunduğu grup, 2020 yılını 9 derece sıcaklıkta denize girerek karşıladı.

Konyaaltı Sahili'ne eşleri ve çocuklarıyla gelen 'Yaz Kış Denize Girenler Grubu' üyeleri, ısınmak için sahilde ateş yaktı. Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle bir süre sahilde vakit geçiren ve aralarında bir kadın üyenin de bulunduğu grup, geri sayımın ardından saat 00.00'da denize girdi. Havai fişekler eşliğinde kendilerini Akdeniz'in serin sularına bırakan grup üyeleri, dalgalara inat bir süre yüzdü.

2020'yi denizde karşılayanlardan Abdullah Kurt,2019'u denizde uğurladıklarını belirterek, " Bu yıl ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Temennimiz ülkemiz daha ferah noktaya gelsin. Hava soğuk değil, deniz de sıcaktı" dedi.

Erol Dağlı ise 2020'nin herkese hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, "Bir Erzurumlu olarak, yeni yılı Antalya'da denizde karşılamaktan mutluyum. Yeni yıl herkse sağlık huzur ve mutluluk getirsin. Deniz çok harika bu saatte bile sıcaklığı normal" diye konuştu.

ŞANLIURFA'DA YILBAŞI KUTLAMALARI

Şanlıurfa'da, kentin simgesi olan konuk evlerine akın eden yerli ve yabancı turistler yöreye has olan sıra gecesi ile yılbaşı kutlaması yaptı.

KAYSERİ'DE MEŞALELİ GECE KAYAĞI YAPILDI

Kayseri'deki Erciyes Kayak Merkezi'nde, yılbaşı kutlamaları kapsamında meşaleli gece kayağı yapıldı.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te yılbaşı dolayısıyla Tekir Kapı pistinde ellerinde meşalelerle kayan 60 kayakçı renkli görüntüler oluşturdu.