Türkiye 2023 Yılında Dünyanın En Büyük 10 Ekonomisinden Biri Olacak

Bu yıl 140 farklı ülkeden 7000'den fazla yatırımcıyı ve devlet adamını konuk eden, dünyanın en önemli ekonomi, finans ve ticaret zirvelerinden biri olan 17. MÜSİAD EXPO, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı görkemli bir törenle sona erdi. 21-24 Kasım tarihleri arasında CNR EXPO İstanbul'da gerçekleşen MÜSİAD EXPO, uluslararası iş fırsatları sunan bir platform olduğu kadar, bu yıl, üretmek isteyen sanayicinin yüzünü güldürecek somut projelerin de paylaşıldığı bir fikir paylaşım ortamına dönüştü. Kapanış törenine ayrıca Bakanlar Kurulu'nu temsilen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu katıldı. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve Ak Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da törende hazır bulundu.

Törende MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan tarafından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, yönetimde mükemmeliğin sembolü 12 gen saat takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birlikte kazanma kültürümüz sayesinde iş adamlarımız dünyada en iyi şekilde karşılanıyor"

24 Kasım günü CNR EXPO İstanbul'da gerçekleşen 6. Uluslararası Genç İşadamları Kongresi kapsamında gerçekleşen MÜSİAD EXPO Kapanış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD EXPO'nun başarısının en önemli göstergesinin 140'dan fazla ülkenin katılımı, 7000'den fazla katılımcı ve 40.000'den fazla şirkete ev sahipliği yapması olduğunu söyledi. Erdoğan MÜSİAD EXPO'nun en önemli ihracat bağlantısı platformuna dönüşmesinin önemli olduğunu ifade etti. Erdoğan şöyle devam etti: MÜSİAD'ın bu yıl dile getirdiği bazı projeler de ülkemize katkı sağlaması ve dünyaya model olması açısından önemlidir. GABORAS (Gayrimenkul Kıymetler Borsası), Faizsiz Konut Finansman Sistemi, Yerli Üretim Milli Marka kampanyası, Karz-ı Hasen Sandığı, Orta Ölçekli Sanayi Siteleri, Biyogaz Organik ve Organomineral Gübre Tesisleri gibi projeler ülkemiz için önemlidir, üyeler açısından teşviktir. MÜSİAD attığı her adımda ülkemizi gözeten, işbirliği içinde olduğu coğrafyaları gözeten bir tavır sergiliyor. Biz sadece kendimiz kazanmayı değil birlikte kazanmayı önemseyen yaklaşımımızla gittiğimiz her yerde bir fark ortaya koyuyor, güzel karşılanıyoruz."

Ülkemize yatırım için gelenlerin tüm imkanlarımızla yanındayız diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: Tüm devlet kurumlarımız yerli yatırımcılarımızın da emrine amadedir. Ancak, imkanlarımızı ve potansiyelimizi yurtdışında anlatmaya katkı sağlamak konusunda MÜSİAD başta olmak üzere kurumlarımızdan daha fazla gayret bekliyoruz.

16 yıllık iktidar dönemlerinde bir başarı öyküsü yarattıklarını ifade eden Erdoğan, ekonomiden eğitme, sağlıktan ulaşıma pek çok alanda büyük projelere imza attıklarını ifade etti. Türkiye'nin 2023 yılında, tasarımdan üretime, 2 trilyon dolar milli geliri olan ve 500 milyar dolar ihracat yapabilen bir ülke olmaya kararlı olduğunu söyleyen Erdoğan, "Türkiye 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olacaktır "dedi.

MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: "Odağımız Ekonomi ve Ticaret Diplomasisi"

Kapanış töreninde konuşan MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde kapılarını açan MÜSİAD EXPO'nun, bu yıl geçmiş yıllara göre daha anlamlı ve katma değerli bir zirve halinde gerçekleştiğini ifade etti. Kaan, Türkiye'nin 2023 yılı için hedeflenen 500 milyar Dolarlık ihracat rakamına büyük bir katkı sunan 17. MÜSİAD EXPO'nun, özellikle ihracata yönelik yeni ilişkilerin oluşturulmasında yerli ve milli üreticilerimizin katıldığı en önemli iş platformu olduğunu söyledi. Kaan şöyle devam etti: MÜSİAD EXPO, bu yıl tüm diğer faaliyetlerine de öncü olan, bir kavram etrafında biçimlendi: Beraber. Ticaret savaşlarının arifesinde, herkesin savaş çığırtkanlığı yaptığı bir dönemde, bizler inadına "beraberlik" çağrısı yapıyoruz. Bu nedenle, çoğulculuk ve beraberlik kavramları MÜSİAD'ın da yenilenme sürecinin çıkış noktası olmuştur. Bizler MÜSİAD olarak "ben" ile değil, "BİZ" ile hareket etmeyi şiar edindik. Bu nedenle "Meselemiz Türkiye" olsun dedik. Değişen dünya, değişen stratejiler, değişen güç dengeleri içinde, Türkiye'nin sermaye gücünün de yenilenmesi, tazelenmesi ve 2023 vizyonunu kendine amaç edinmesi gerektiğine dikkat çeken Kaan, "emeğimiz, fikirlerimiz, yeteneklerimiz, insanımız, kültürümüz, toprağımız, ürettiklerimiz, şirketlerimiz, projelerimiz, hatta hedeflerimiz bile sermayemizdir diyoruz", dedi.

Kaan şöyle devam etti: "Ülkemizin ve devletimizin talip olduğu yeni dünyanın yeni güç dengesinde biz, sermaye kesimi olarak 100 ülkeye yayılan ve daha da genişleyecek olan dış teşkilatımızla ekonomi ve ticaret diplomasisi alanında çalışmaya devam edeceğiz. 81 ilde ve 86 noktada yapılanan ve saha bilgisini mikro bazda en net şekilde elde eden ve işleyen iç teşkilatımızla bir bilgi, kontrol ve iletişim ağı kurarak hareket edeceğiz. Kabul etmek gerekir ki MÜSİAD, bir sermaye örgütünün ötesinde, yılların bilgi ve tecrübesiyle bir kültür ve erdemli bir okuldur. Bu özgün girişim, tek tek zenginleşmek değil, milli bir servetin unsurları olmak adına bir araya gelen ya da gelmek isteyen sermayedarların kardeşlik platformudur. MÜSİAD olarak çağrımız, beraber hareket etmek şeklindedir.

MÜSİAD EXPO'da yoğun program

Organizasyona 20 Kasım Çarşamba günü IBF (International Business Forum) ile start verildi. Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak IBF'in konuğuydu. İstanbul WOW Otel'de, "Dünya Para Sisteminde Çoğulculuk ve Adalet" ana temasıyla gerçekleşen etkinlikte, blockchain ve alternatif para birimleri gibi kavramlar tartışıldı. MÜSİAD EXPO'nun Gala Yemeği'nin şeref konuğu ise TBMM Başkanı Sayın Binali Yıldırım ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank oldu. Fuar kapsamında düzenlenen bir diğer etkinlik olan High Tech Port'ta ise savunma ve havacılık sektörlerinin öncü isimleri ileri teknolojiyle üretilen ürünlerini sergilediler. Tamamen yerli buluş ve yerli üretim olan İnsansız Deniz Aracı İDA büyük ilgi gördü. Fuarın son günü ise Genç MÜSİAD tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi (UGİK), düzenlendi. "İşin Başında Gençler Var" sloganıyla gerçekleştirilen organizasyonda, "Dünya'da Girişimcilik Eko Sistemi, "Firmalaşan Girişimcilik Modelleri" ve "Dünya'da Markalaşma ve Girişimci" başlıklı oturumlar düzenlendi.Gayrimenkul Kıymetler Borsası GABORAS, Orta Ölçekli Sanayi Projesi, Karz-ı Hasen Sandığı gibi çok sayıda faizsiz, sermaye ve kazanç modeli içeren projenin başlatıldığı MÜSİAD EXPO'da, Türkiye'nin bölgesiyle birlikte üretim odaklı büyüme hedefi vurgulandı.Tüm katılımcılar için yeni iş fırsatları sunan bir pazar yeri işlevi gören MÜSİAD EXPO sayısı binlerle ifade edilebilen birebir iş görüşmelerine sahne oldu.

Faiz sistemine dur diyen, üreticiyi güçlendiren projeler MÜSİAD EXPO'da start verdi

MÜSİAD EXPO'da lansmanları yapılan ve sözleşmeleri imzalanan projeler şöyle:

GABORAS: Bölgeye hitap eden Türkiye merkezli bir gayrimenkul borsası

30 Mayıs 2018 tarihinde kurulan Gayrimenkul Kıymetleri Borsası AŞ. (GABORAS), gayrimenkul sektöründeki büyümenin devam etmesi ve hakkaniyet ölçüsünde tüm paydaşlar için şeffaf, güvenilir, elektronik ve hızlı tek bir ortak platformda toparlanması anlamını taşıyor. GABORAS projesi kapsamında, bugün için gelinen aşamada İslam İş Birliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) üyesi 57 ülke ile MÜSİAD'ın faaliyette olduğu 74 ülkede, Türkiye merkezli gayrimenkul kıymetler borsası kurulması için çalışmalar başlatıldı. GABORAS'ın kurulmasındaki ana gaye, Türkiye Varlık Fonu'nun kuruluş amaçlarına paralel olarak, ülkemizi gayrimenkul alanında ulusal ve uluslararası düzeyde odak noktası haline getirmek. Bu minvalde, sermaye piyasalarında büyüme ve derinleşme gerçekleştirmek, İslami finansman varlıklarının kullanımında artış göstermek, büyük projelere kamu borcunu artırmayan bütçe dışı kaynak oluşturmak ve yerli şirketlerin proje ve sermaye bazında desteklenerek küresel oyuncu konuma geçmelerini sağlamak.

FAİZSİZ KONUT FİNANSMAN SİSTEMİ (Yapı Tasarruf Sistemi)

Tüketicinin önceden kararlaştırılmış belirli bir süre mevduat tutması karşılığında konut kredisi veya diğer gayrimenkul kredilerini (işyeri, tadilat vb) alma hakkı elde ettiği finansal faaliyet türü olan sistem, güvenilir ve istikrarlı bir tasarruf aracı olmasının yanı sıra, ulusal tasarruf seviyesini artırma, konut finansmanı için kaynak sağlama, orta ve uzun vadede finansal istikrara katkı, dar gelirliler için uygun konut edinme imkânı gibi faydalar da içeriyor. Türkiye'de hâli hazırda bu sistemin uygulayıcıları ve aynı zamanda MÜSİAD üyeleri de olan BİREVİM, EMİNEVİM, FUZULEV gibi firmalar.

ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ SİTELERİ PROJESİ: Eski usul imalathanelerden geniş olanakları olan modern üretim tesislerine

MÜSİAD EXPO'da tanıtımı yapılan bir başka proje de orta ölçekli sanayicilere yönelik 81 ilde gerçekleştirilmesi planlanan "Orta Ölçekli Sanayi Siteleri Projesi". Ülkemizde küçük sanayi sitelerinde faaliyet gösteren işletmelerin, maddi imkân yetersizliğinden dolayı 3 bin metrekarelik Organize Sanayi Bölgeleri'nde yer almaları mümkün olmuyor. Fiziki ortam, üretim şartlarını etkiliyor ve üretim miktarları düşük oluyor. Orta Ölçekli Sanayi Siteleri, küçük sanayi siteleri ve OSB arasında sıkışmış işletmeleri bir alternatifle buluşturacak. İşletmesini küçükten orta ölçeğe taşıma hedefi olan firmalara cesaret verecek. Proje, TOKİ öncülüğünde gerçekleşecek ve bir "üretim kampüsü" şeklinde inşa edilecek.

"YERLİ ÜRETİM MİLLİ MARKA"

"Yerli Üretim Milli Marka Kampanyası" da 17. MÜSİAD EXPO'da başlatılan projelerden biri. Kampanya projesi, Türkiye'nin öz kaynağı olan milli markalarına ve ülkemizi üretim üssü olarak seçmiş markalara dair farkındalığın artırılması ve tüketicilerimizin, ithal ürünlere değil yerli ürünlere teşvik edilmesi hedefini taşıyor.

ENTEGRE TARIM VE ENERJİ PROJESİ (Biyogaz Organik ve Organomineral Gübre Tesisleri):

MÜSİAD olarak yaygın katılımlı, çok ortaklı, faizsiz finanse edilen Entegre Tarım ve Enerji Projesi (Biyogaz Organik ve Organomineral Gübre Tesisleri) kapsamında, 81 ilde 81 Biyogaz+Organik Gübre Tesisi kurulacak. Projeyle, hayvan dışkıları, organik atıklar ve tarımsal atıklar kullanılarak, enerji üretilecek, kimyasal gübre kullanımı azalacak. Proje 128 milyon dolarlık doğalgaz ithalatının ve 400 milyon dolarlık kimyasal gübre ithalatının önüne geçerek, 5000 kişiye doğrudan istihdam sağlayacak.

KARZ-I HASEN SANDIĞI: Üyeler arası sosyal yardımlaşma

Karz-ı Hasen Sandığı'nın, üyeleri, faiz sarmalından korumak ve üyeler arasında yardımlaşma ve dayanışma kültürü oluşturabilmek amacıyla oluşturuldu. Karz, geri almamak üzere verilen borç anlamına geliyor. Üyeler arası veya vefat eden üyenin eş ve çocukları ile üyeler arasında yardımlaşmayı sağlamak üzere faizsiz bir borçlanma sistemi oluşturan proje aynı zamanda, ihtiyaç sahibi üyelerin veya vefat eden üyelerin eş ve çocuklarına karşılıksız yardım boyutunu da içeriyor.

AFRİKA TÜRKİYE TİCARET VE KÜLTÜR MERKEZLERİ PROJESİ

2018'in "Afrika Yılı" olarak ilan edilmesiyle birlikte MÜSİAD'ın Afrika'ya yönelik projeleri de hız kazandı. MÜSİAD EXPO'da Afrika Zirvesi başlıklı bir oturum da düzenlendi. Afrika ülkeleriyle Türkiye arasındaki karşılıklı ticaret ve yatırım ilişkilerini güçlendirmek hedefi taşıyan projede, MÜSİAD, Türkiye ekonomisinin Afrika açılımına Afrika Türk Ticaret ve Kültür Merkezleri ile liderlik edecek.