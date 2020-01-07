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Türkiye: 3-1

SALON: OmnisportHAKEMLER: Vladimir Simonovic (Sırbistan), Fabrice Collados (Fransa)ALMANYA: Geerties, Wietzel, Lippmann, Orthmann, Schöelzel, Hanke, Pogany (L) (Poll, Möllers, Vanjak)TÜRKİYE: Meliha, Zehra, Hande, Ebrar, Eda, Naz, Simge (L) (Fatma, Cansu, Şeyma, Meryem)SETLER: 25-15, 21-25,...

07.01.2020 17:26 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:26 Türkiye: 3-1

SALON: Omnisport

HAKEMLER: Vladimir Simonovic (Sırbistan), Fabrice Collados ( )

ALMANYA: Geerties, Wietzel, Lippmann, Orthmann, Schöelzel, Hanke, Pogany (L) (Poll, Möllers, Vanjak)

TÜRKİYE: Meliha, Zehra, Hande, Ebrar, Eda, Naz, Simge (L) (Fatma, Cansu, Şeyma, Meryem)

SETLER: 25-15, 21-25, 25-21, 25-21

SÜRE: 105 dakika (24, 30, 23, 28)

Hollanda'nın ev sahipliğinde Apeldoorn şehrinde organize edilen 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuvadaki ilk maçında Almanya'ya 25-15, 21-25, 25-21, 25-21'lik setlerle 3-1 mağlup oldu.

Milliler, turnuvadaki 2'nci maçında yarın TSİ 15.00'te Hırvatistan ile karşılaşacak.



Eda Naz, Fransa, Spor

Kaynak: DHA

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