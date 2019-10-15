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Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası

Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nın 2. etap müsabakaları Sakarya'da başladı.

15.10.2019 17:35
Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nın 2. etap müsabakaları Sakarya'da başladı.
Sapanca ilçesinde bir otelde düzenlenen şampiyonaya, yaklaşık bin 500 sporcu içerisinden puanlamayla belirlenen Türkiye'nin en iyi ilk 48 bilardo sporcusu katılıyor.
Milli sporcu Semih Saygıner'in de aralarında bulunduğu sporcular, organizasyonda mücadele ediyor.
Şampiyonada final müsabakaları, 18 Ekim'de yapılacak.
İzmir'de düzenlenen ilk etapta Sakaryalı milli sporcu Semih Saygıner birinci olmuştu.
Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası

Sakarya, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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