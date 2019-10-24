Türkiye 32. sıraya yükseldi

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 32'nciliğe yükseldi.
FIFA'nın internet sitesinden açıklanan ekim ayı dünya sıralamasına göre Belçika
, zirvede yer almayı sürdürdü. Fransa
2, Brezilya
ise 3. sıradaki yerini korudu.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda oynadığı Arnavutluk maçını 1-0 kazanan ve Fransa ile 1-1 berabere kalan ay-yıldızlılar, 4 basamak yükselerek 1490 puanla 32'nciliğe yerleşti.
Kosova ise 114. sıraya tırmanarak tarihinin en iyi derecesine ulaştı.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 28 Kasım'da açıklanacak.
Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:
|Sıra
|Takım
|Puan
|Değişim
|1
|Belçika
|1755
|-
|2
|Fransa
|1726
|-
|3
|Brezilya
|1715
|-
|4
|İngiltere
|1651
|-
|5
|Uruguay
|1642
|+1
|6
|Portekiz
|1632
|-1
|7
|Hırvatistan
|1631
|+1
|8
|İspanya
|1625
|-1
|9
|Arjantin
|1617
|+1
|10
|Kolombiya
|1615
|-1