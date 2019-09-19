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Türkiye 36. sıraya yükseldi

Belçika, FIFA dünya sıralamasının zirvesindeki yerini korurken, Türkiye bir basamak çıkarak 36'ncılığa yerleşti.

19.09.2019 13:32

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 36'ncılığa yükseldi. FIFA'nın internet sitesinden açıklanan eylül ayı dünya sıralamasına göre Belçika, zirvede yer almayı sürdürdü. Fransa 2. sıraya çıktı, Brezilya ise 3. sıraya geriledi.

36. SIRAYA ÇIKTIK

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde oynadığı Andorra ve Moldova maçlarını kazanan ay-yıldızlılar, bir basamak yükselerek 1475 puanla 36'ncılığa yerleşti.

Kosova ise 119. basamağa tırmanarak tarihinin en iyi derecesine ulaştı.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 24 Ekim'de açıklanacak.

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Türkiye 36. sıraya yükseldi

A Milli Futbol Takımı, Belçika, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR(4)
DURAN TEKERLEK:türkiye ilk 10''da olmalıdır.
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EMRE:İRAN''IN 24. SIRADA OLMASI SİZCE DE İLGİNÇ DEĞİL Mİ?
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GERCEKCİ:Bide utanmadan haber yapiyorsunuz ya pes vallahi.
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UA 61:PARATOR OLSAYDI ANDORRA-SAN MARİNO-LÜKSEMBURG GİBİ TAKIMLARLA ALT ZİRVE MÜCADELESİNDE OLURDUK
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