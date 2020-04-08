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Türkiye 5 Ülkeye Daha Yardım Malzemesi Gönderdi

Türkiye, Corona virüsüyle mücadele eden 5 Balkan ülkesine yardımda bulundu. Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna Hersek ve Kosova için hazırlanan yardım paketleri askeri kargo uçaklarıyla sevk edildi.

08.04.2020 11:51 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:51
Türkiye 5 Ülkeye Daha Yardım Malzemesi Gönderdi
Türkiye , Corona virüsüyle mücadele eden 5 Balkan ülkesine yardımda bulundu. Kuzey Makedonya , Karadağ, Sırbistan, Bosna Hersek ve Kosova için hazırlanan yardım paketleri askeri kargo uçaklarıyla sevk edildi. Paketlerin içerisinde maske, tulum ve Corona virüsü tanı kitlerinin olduğu belirtildi. Cumhur Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yardım paketleri, askeri personel tarafından paketlenerek, Etimesgut Askeri Havaalanı'na getirildi ve buradan askeri kargo uçaklarıyla Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna Hersek ve Kosova'ya sevk edildi.

"Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var." Paketlerin üzerinde gönderilen ülkelerin ve Türkiye'nin bayraklarının yanı sıra Hz. Mevlânâ'nın "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var." sözü yer aldı. A400M askeri uçaklar kullanılarak sevk edilen yardım paketleri, öncelikle Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a daha sonra Saray Bosna, Üsküp ve Priştine'ye ulaştırılacak.

COVID-19 virüsü ile mücadele için 5 ülkeye ulaştırılacak olan ve içerisinde @saglikbakanligi 'na ait sağlık malzemeleri yer alan uçağımız Ankara Etimesgut'tan havalandı. Uçağımızın ilk durağı Sırbistan olacak.https://t.co/uBiJYElXD3 pic.twitter.com/zSo6XqWmvj
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 8, 2020

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamada bulunan Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan maske, tulum ve tanı kitlerinin, TSK'ya ait uçak ile Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Kosova'ya ulaştırılacağını belirtti.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Sırbistan Karadağ, Saraybosna, Makedonya, Türkiye, Teknoloji
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