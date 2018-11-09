09 Kasım 2018, 17:00
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Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Aday Kadrosu Açıklandı

Türkiye A Milli Futbol Takımı

Türkiye'nin UEFA Uluslar B Ligi 2'nci Grubu'nda karşılaşacağı İsveç ve Ukrayna ile oynayacağı özel maçın kadrosu açıklandı.

A Milli Futbol Takımı'nın, 17 Kasım Cumartesi günü  İsveç ile Konya'da oynayacağı UEFA Uluslar Ligi, 20 Kasım Salı günü Ukrayna ile  Antalya'da yapacağı özel maçın aday kadrosu belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre  ay-yıldızlılar, 12 Kasım Pazartesi günü saat 17.00'de Riva'daki TFF Hasan Doğan  Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.
Aytemiz Alanyaspor'dan Merih Demiral, ilk kez A Milli Takım aday  kadrosuna davet edildi. Bursasporlu Aytaç Kara ise 5 yıl aradan sonra A Milli  Takım aday kadrosuna alındı.
Aday kadro
Teknik direktörü Mircea Lucescu tarafından belirlenen A Milli Takım  aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleciler: Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Serkan Kırıntılı (Atiker  Konyaspor), Sinan Bolat (Royal Antwerp)
Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Rapid Wien), Çağlar  Söyüncü (Leicester City), Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Kaan Ayhan (Fortuna  Düsseldorf), Merih Demiral (Aytemiz Alanyaspor), Serdar Aziz, Ömer Bayram  (Galatasaray), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)
Orta saha: Cengiz Ünder (Roma), Serdar Gürler (Huesca), Aytaç Kara  (Bursaspor), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Oğuzhan  Özyakup (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Tarkan Serbest (Kasımpaşa), Hakan  Çalhanoğlu (Milan), Yunus Mallı (Wolfsburg)
Millilerin programı
İsveç ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşması hazırlıklarını  dört gün boyunca TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde  sürdürecek ay-yıldızlı ekip, 16 Kasım Cuma günü Konya'ya gidecek.
A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, bir futbolcu ile maçın  oynanacağı Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda saat 18.30'da bir basın  toplantısı düzenleyecek. A Milliler, son çalışmasını aynı statta 19.00'da  yapacak.
Türkiye ile İsveç arasında 17 Kasım Cumartesi günü oynanacak UEFA  Uluslar Ligi karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak.
Milliler, Ukrayna ile oynayacağı özel maç için 18 Kasım Pazar günü  Konya'dan Antalya'ya geçecek. Lucescu'nun basın toplantısı ise 19 Kasım Pazartesi  günü maçın oynayacağı Antalya Stadı'nda saat 18.30'da yapılacak. A Milliler, saat  19.00'da ise statta yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Türkiye-Ukrayna maçı 20 Kasım Salı günü saat 20.30'da başlayacak.


İsveç,Ukrayna,Türkiye

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